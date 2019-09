Schule in Kandelin feiert 50. Geburtstag

Kandelin

Es waren teilweise die Eltern oder auch Großeltern, die vor 50 Jahren die damals neue Schule in Kandelin stürmten. Jene der 135 Mädchen und Jungen, die in der mittlerweile einzigen Bildungseinrichtung der Gemeinde Süderholz lernen. Am 31. August 1969 wurde die Schule feierlich eingeweiht. Am 28. September 50 Jahre später soll das gefeiert werden. Und sich auch zurückerinnert werden. Dafür suchen die Organisatoren noch Zeitzeugen – vorrangig ehemalige Lehrer, wie Schulleiterin Annemarie Noack berichtet.

Sie selbst ist erst seit etwas mehr als einem Jahr an der Schule tätig. Alte Chroniken, in diesen kann auch am 28. September gestöbert werden, habe sie gelesen. „Ich bin aber neugierig auf die Geschichten rund um den Schulalltag“, sagt sie.

Rein baulich hat sich in den vergangenen 50 Jahren an den beiden Gebäuden wenig geändert. Um so wechselvoller ist die Geschichte der Schule. Vor 50 Jahren eingeweiht als Polytechnische Oberschule „ Clara Zetkin“, an der Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse unterrichtet wurden, ist sie heute eine reine Grundschule, deren Träger die Gemeinde Süderholz ist. Direkt angeschlossen ist der Hort des Grimmener Vereins „Familiensozialprojekt“.

Wie genau das aussieht und Schule heute in Kandelin funktioniert, wollen Lehrer, Eltern und auch Schüler am 28. September von 14 bis 17 Uhr beim Tag der offenen Tür zeigen. Denn, und das wird an diesem Tag deutlich werden, heißt lernen nicht einfach still sitzen, zuhören, mitarbeiten. Schule wird heute zum Erlebnis. Wie der Autorenlesung mit dem Kinderbuchautor Thomas Will. Der Mann aus der Nähe von Waren-Müritz stellte den Drittklässlern sein Buch „Dreifinger“ vor. Sie hatten zuvor einen Klassensatz des Buches bei einem Preisausschreiben des Neubrandenburger Spica-Verlages gewonnen. Und weil einfach vorlesen eben auch nicht mehr zeitgemäß ist, hat der Autor die Hauptfigur des Buches, den haarigen Kugelkobold Dreifinger, und weitere Requisiten mitgebracht.

Ein solches Highlight und die verschiedensten Projekte sowie die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern machen heutzutage den Schulalltag aus. Wie die Zusammenarbeit mit einer Musikschule, der Freiwilligen Feuerwehr oder auch der Kirche. Sie alle werden sich auch am Tag der offenen Tür präsentieren.

Ebenso wie der erst kürzlich gegründete Schulförderverein. „Lange haben wir daran gearbeitet, diesen ins Leben zu rufen, haben – ehrlich gesagt – die Arbeit unterschätzt. Nun haben wir es geschafft“, freut sich Annemarie Noack. Bislang bestehe der Verein aus den neun Gründungsmitgliedern. „Aber ich bin überzeugt davon, dass sich schnell weitere Mitstreiter finden – als aktives oder auch passives Mitglied“, sagt sie. Vorsitzende des neu gegründeten Vereins, der kleine Extrawünsche für die Schule und somit für die Grundschüler, erfüllen soll, ist Lehrerin Sylke Böttcher, ihre Stellvertreterin Anke Winter.

Ein Extrawunsch wurde bereits erfüllt und somit das erste Geburtstagsgeschenk schon überreicht. „Künftig wird der Name unserer Schule dank einer Spende der Agrargesellschaft Kandelin an der Fassade zur Straße stehen. Am 28. September werden wir diesen enthüllen“, erzählt die Schulleiterin.

Von Anja Krüger