Schulentwicklungsplan: Schule Miltzow öffnet in einem Jahr

Miltzow

Fest steht es schon lange: Für die Grundschulen in Brandshagen und Horst und die Regionale Schule in Reinberg beginnt in wenigen Wochen das allerletzte Schuljahr. Doch jetzt wurde auch der Schulentwicklungsplan des Landkreises Vorpommern-Rügen dementsprechend geändert. Die drei Schulen in der Gemeinde Sundhagen schließen zum Ende des Schuljahres 2020/21. Und am Standort Miltzow wird dann die neue Regionale Schule mit Grundschulteil eröffnet.

Das alles sollte bereits Geschichte sein, denn die Grundschulen sollten bereits vor einem Jahr schließen, die Regionalschule in diesem Jahr folgen. Doch aufgrund des verspäteten Baubeginns am neuen Standort in Miltzow sowie zunächst weiterer Verzögerungen verschoben sich diese Termine.

Arbeiten Ende April beendet

Laut Informationen aus dem Amt Miltzow, zu dem die Gemeinde Sundhagen als Träger der Schulen, gehört, sieht der derzeitige Bauablaufplan vor, dass die Arbeiten am neuen Schulkomplex in Miltzow bereits zum 30. April 2021 abgeschlossen sein werden. Der Umzug aus den bisherigen Schulen in das neue Objekt soll dann in den Sommerferien realisiert werden, sodass ab Schuljahresbeginn 2021/22 das Schulzentrum seinen Betrieb in allen seinen Teilen aufnehmen kann.

Rund 15 Millionen Euro soll der Neubau des Miltzower Schulkomplexes inklusive der neuen modernen Sporthalle kosten. 13 Millionen und 15 987,79 Euro davon kommen aus dem kommunalen Investitionsfonds. Weitere 472 497,40 Euro stammen aus einer sogenannten Kofinanzierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Von Almut Jaekel