Schulneubau in Miltzow: Deshalb müssen die Altreifen nebenan schnell verschwinden

Die Bauarbeiten am neuen Schulkomplex der Gemeinde Sundhagen laufen gut. Wahrscheinlich werden sie schon im April 2021 fertiggestellt. Das Richtfest aber musste wegen der Corona-Krise ausfallen.

