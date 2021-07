Miltzow

Auch im nächsten Jahr unterstützt Sundhagen die Schulsozialarbeit – dann am neuen Schulzentrum in Miltzow, wo Kinder der 1. bis 10. Klasse lernen werden.

Begeistert sind die Gemeindevertreter davon allerdings nicht. Dennoch stimmten sie mit einer Gegenstimme für die anteilige Übernahme der Personalkosten in Höhe von 25 Prozent. Das sind etwa 13 500 Euro. Weitere 50 Prozent sollen aus dem Europäischen Sozialfonds für Deutschland (EFS) sowie ein Viertel vom Landkreis Vorpommern-Rügen kommen.

In Sundhagen war bisher Lars Itzigehl in der Reinberger Regionalschule als Schulsozialarbeiter tätig und dort für viele Projekte zuständig, aber auch bei Sorgen, Problemen, Unterstützung und Gesprächen der Schüler vor Ort. Der Schulsozialarbeiter, der beim Träger „Jugendhaus Storchennest“ in Niepars angestellt ist, soll nun ab dem neuen Schuljahr am Schulzentrum in Miltzow arbeiten.

Schulsozialarbeiter Lars Itzigehl Quelle: OZ-Archiv

Bisher sei die anteilige Finanzierung immer gewährt worden, sagte Bürgermeister Helmut Krüger, wies aber darauf hin, dass nicht sicher sei, ob die Landesregierung die finanziellen Mittel zur Erstattung sicher einstelle. Landesseitig sind momentan jährlich bis zu 1,8 Millionen Euro für die anteilige Finanzierung der durch die Kommunen finanzierten Stellen in der Schulsozialarbeit eingeplant.

Gemeindevertreter einig: Schulsozialarbeit wichtig

„Jedes Jahr ist es die gleiche Problematik“, sagte Krüger verärgert. „Diese Arbeit mit den Kindern ist sehr wichtig“, betonte die Amtsvorsteherin Elke Lück. „Aber auch ich finde es unmöglich, dass wir als Gemeinde zahlen müssen“. Weil die Finanzierung alljährlich auf solch wackligen Beinen stehe, werden die Arbeitsverträge der Schulsozialarbeiter immer nur befristet ausgereicht, monierte Krüger außerdem.

„Wir haben jetzt im dritten Jahr das gleiche Problem, werden immer zur Kasse gebeten, haben kaum Möglichkeiten, etwas mitzugestalten, und ärgern uns seit drei Jahren über die Finanzierung und die Vorgehensweise. Deshalb sollten wir uns überlegen, diese Finanzierung abzulehnen“, forderte Gemeindevertreter Peter Voß.

„Dann wird die Stelle gestrichen. Nicht alle Schulen haben einen Schulsozialarbeiter und seine Arbeit ist wichtig“, sagte Krüger. Eine Möglichkeit, etwas zu ändern, wäre vielleicht eine Mehrheit im Städte- und Gemeindetag zu suchen.

„Wir sind jedes Jahr stinksauer. Aber wenn wir uns weigern, erreichen wir für unsere Region nichts – nur unsere Schule muss ohne Sozialarbeiter klarkommen“, sagte auch Gemeindevertreterin Gabriele Dörner.

Von Almut Jaekel