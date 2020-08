Grimmen

Lachen und Kindergeplapper schweben am Montagmorgen wie eine Wolke über dem Schulhof der Grimmener Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“. Nach einer viereinhalb monatigen Pause, bedingt durch das Corona-Virus, haben sich Kinder und Lehrer viel zu erzählen.

Direktorin Angela Rüster ist froh, dass das neue Schuljahr nun regulär starten kann. Das heißt: Kein verkürzter Stundenplan mehr, kein Unterricht in kleinen Gruppen, sondern im Klassenverband und sogar Sport dürfe wieder unterrichtet werden – vorzugsweise im Freien.

„Pflege kann ich, aber ich bin keine studierte Pädagogin“

Doch es gelten noch strenge Hygiene-Regeln. Gelüftet werden die Klassenzimmer beispielsweise nach jeder Unterrichtsstunde, die Eltern sollten das Schulgebäude nur in Ausnahmefällen betreten und auf das gründliche Händewaschen wird geachtet. Etwa 200 Schülerinnen und Schüler begrüßt Angela Rüster vor der ersten Stunde auf dem Schulhof. Das gemeinsame Singen entfällt. Heute läuft ausnahmsweise Musik vom Band.

Auch Nancy Breitsprecher (32), Mutter des siebenjährigen Lino, hört aufmerksam zu, als die Direktorin spricht. „Die vergangenen Monate waren alles andere als einfach“, sagt sie und seufzt. „Erklären Sie mal einem Siebenjährigen, dass er keine Ferien hat, aber trotzdem zuhause bleiben darf. Dass er Aufgaben erledigen muss und was der Unterschied zwischen den Buchstaben T und D ist.“ Ihr Sohn besucht seit Montag die zweite Klasse. Doch in der ersten Klasse fehlt ihm ein halbes Jahr Unterricht.

Schuldirektorin Angela Rüster begrüßte ihre knapp 200 Schüler auf dem Schulhof. Quelle: Carolin Riemer

„Und damit fehlen ihm auch wichtige Grundlagen. Ich bin keine studierte Pädagogin, sondern arbeite in der Pflege. Es war schwierig, ihm alles richtig zu erklären. Zum Glück durfte Lino in den Hort und wurde dort sehr gut mit Aufgaben versorgt und betreut.“

Nancy Breitsprecher möchte nun beobachten, wie sich ihr Sohn im ersten Halbjahr der zweiten Klasse schlägt und entscheidet dann, ob er eventuell besser noch einmal die erste Klasse besuchen sollte: „Besser jetzt, als wenn er später aufgrund der fehlenden Grundlagen Schwierigkeiten bekommt.“ Diesen Gedanken werden zurzeit viele Eltern haben.

Erstklässler sehen Klassenzimmer zum ersten Mal

Auf dem Schulhof ordnen die Lehrer mit unter den Armen eingeklemmten Klassenbüchern ihre Schüler. Auch den Pädagogen ist die Freude über den Start anzumerken. Die Klasse 1a leitet Janina Jentzsch. Für ihre Kinder ist es der erste Schultag ihres Lebens und noch etwas ist neu: Da die Einschulung für die Erstklässler der Wander-Grundschule in diesem Jahr im Kulturhaus „Treffpunkt Europa“ stattfand – dort konnten die Abstandsregeln besser eingehalten werden, als in der Sporthalle – sahen einige Kinder ihre neue Schule zum ersten Mal von innen. Auch das Klassenzimmer und ihre Lehrerin lernten sie erst am Montag kennen.

Geleitet von kleinen Schultüten starten die Abc-Schützen in ihren Unterrichtsraum. Am ersten Tag wird noch nicht unterrichtet, sondern die Klassenlehrer klären über die Hygieneregeln auf, verteilen Stundenpläne und Bücher. „Aber ab Dienstag geht’s dann wieder richtig los“, betont die Schulleiterin. Die Bauarbeiten auf dem Schulhof neigen sich hingegen dem Ende zu. Angela Rüster schätzt, dass sie in zwei Wochen abgeschlossen sind und der Schulhof sich dann in neuer Schönheit präsentiert.

Den Kindern fallen die Bauarbeiten kaum auf. Zu viele Monate ohne die lang vermissten Freunde sind vergangen. Noah aus der ersten Klasse freut sich am meisten darauf „Sport zu lernen“. Er möchte nämlich mal genauso tolle Bauchmuskeln bekommen, wie sein Cousin. Carlotta wünscht sich, dass sie ganz schnell lesen lernt. „Ich möchte so gern ein Buch lesen können“, sagt die Sechsjährige und setzt sich in die erste Reihe. Die Schule kann starten. Der Ernst des Lebens beginnt.

Von Carolin Riemer