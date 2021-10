Schulzentrum Miltzow: Darum gingen so viele Besucher am Samstag freiwillig in die Schule

Miltzow

Am Samstag freiwillig in die Schule – das Angebot sollte keinen großen Andrang auslösen. Doch zum Tag der offenen Tür strömten viele Besucher, Kinder, Jugendliche und auch Lehrer ins neue Schulzentrum in Miltzow, um sich das Innere des Gebäudes und die moderne Ausstattung anzusehen. „Wir hätten nicht gedacht, dass so viele kommen, aber die Kleinen wollen sich auch mal den Regionaltrakt mit ihren Eltern ansehen und die Anwohner sind neugierig, wie die Schule von innen aussieht“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Antje Kieschnick.

Nach dem ersten Schultag mussten einige Herausforderungen bewältigt werden. „Anfangs war es schwierig, weil die Zeiten und die Abwicklung des Schülerverkehrs noch abgestimmt und geregelt werden mussten. Jetzt läuft alles gut“, erzählt Kieschnik. Mitunter auch durch die kommissarische Besetzung musste erst ein gemeinsamer Weg gefunden werden. Dieses Problem werde schon in naher Zukunft gelöst.

Bewerbungsverfahren für endgültige Schulleitung abgeschlossen

Das Bewerbungsverfahren sei abgeschlossen und die neue Führungsriege werde bald vorgestellt. Zum Schulstart haben Schulleiter Frank Sintara und die stellvertretende Schulleiterin Antje Kieschnick die Führung übernommen. „Es war für alle eine große Umstellung, aber wir haben ein Team gebildet und uns zusammen den Herausforderungen gestellt. Wir kämpfen weiter und versuchen das Beste zu erreichen“, so Kieschnick und erklärt weiter: „Die Schule ist groß, aber familiär, und jetzt mit Leben gefüllt. Ich hoffe, dass wir auch mit der Regionalschule weiter zusammenwachsen und dass der Spielplatz bald geöffnet werden kann.“

Im Außenbereich hat sich seit Eröffnung viel getan. Spielgeräte wurden aufgestellt und die Rasenfläche grünt allmählich. Quelle: Christin Assmann

Die Gemeinde Sundhagen hat als Schulträger den Tag der offenen Tür organisiert, um den Einwohnern und Nachbarn aus der Region die Gelegenheit zu geben, sich den Neubau, Schulhof, Räume und Ausstattung ansehen zu können. „Ich habe damit gerechnet, dass viele Besucher kommen, weil sie neugierig waren, wie die neue Schule geworden ist, und ich sehe es auch als unsere Pflicht, der Bevölkerung dazu die Möglichkeit zu bieten“, berichtet Helmut Krüger (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Sundhagen. Doch sollten sich die Türen nur mit gründlicher Organisation und unter Einhaltung der Corona-Auflagen öffnen.

Mithilfe von Führungen durch die beiden Schultrakte, die Sporthalle und über den Außenbereich wurden die Besucher von den Schülern der zehnten Klasse informiert und begleitet. Klassenlehrerin Sabine Mester hat im Vorfeld mit ihren Schülern den Ablauf besprochen und sagt begeistert: „Elf von zwölf Schülern der Klasse sind heute hier und haben sich freiwillig für die Führungen engagiert.“

Darunter Mara Unkel, die eine Gruppe mit der Größe einer Schulklasse begrüßt und lachend bemerkt: „Ich hätte ein Fähnchen haben sollen, so wie die Fremdenführer für Touristen. Mit so vielen Besuchern haben wir nicht gerechnet, aber umso schöner, dass sich so viele für unsere Schule interessieren.“ Die Zehntklässlerin beginnt mit Werk- und Kunsträumen und berichtet über aktuelle Arbeiten und das moderne Equipment.

Blickfang sind die digitalen Tafeln

Die digitalen Tafeln halten allerhand Möglichkeiten bereit und können vielseitig genutzt und in den Unterricht eingebunden werden. „Zur Unterstützung von Referaten, Abspielen von Medien zum Beispiel, aber man kann auch darauf schreiben. Zum Ranzoomen in 3D-Modelle in Biologie, was man in Büchern nicht kann, sind die Tafeln wirklich gut“, erklärt die 15-Jährige und berichtet aus eigener Erfahrung: „Alle Funktionen kennen wir noch nicht, die Lehrer wurden damit auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Aber es macht Spaß und ist eine Erleichterung für den Unterricht.“

Ein Teilnehmer der Führung Christian Matthias, Direktor des Grimmener Gymnasiums, hat auch einen Blick auf die Tafeln geworfen. „Ich bin heute hergekommen, um Anregungen zu sammeln. Die höhenverstellbaren Tische im Kunstraum finde ich sehr nützlich. Und seit Längerem bemühen wir uns um Smartboards. Die sollen auch im Gymnasium Einzug finden“, berichtet der Schulleiter.

Vor einer digitalen Schultafel steht auch Richard Schmidt. Zusammen mit seiner Frau ist das Seniorenpaar in die Schule gekommen, um sich umzusehen. „Wir waren neugierig und gespannt und dadurch, dass man bisher noch nicht rein durfte, wird man noch gespannter“, erklärt Schmidt und ergänzt in Bezug auf die digitale Ausstattung: „Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Hauptsache die Kinder verlernen nicht, auf einem Blatt Papier schreiben zu können und auch mal einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Was ist denn schließlich, wenn die Technik mal ausfällt“. Trotzdem freuen sich die Sundhagener über die tollen Möglichkeiten, die die Kinder bekommen, und den schönen Bau.

Für Emely Boxhammer (6) schreibt es sich schnell und einfach an der digitalen Tafel. Klassenlehrerin Antje Kieschnick hat nichts zu korrigieren. Quelle: Christin Assmann

Emely Boxhammer wurde in diesem Sommer als eine der ersten Erstklässler des neuen Schulzentrums eingeschult. „Alles ist toll, alles macht Spaß“, erzählt die Schülerin der Klasse 1 B. An die digitale Tafel ist die Sechsjährige gewöhnt und hat mit dem Umgang keine Schwierigkeiten. Zusammen mit ihren Eltern ist auch die Schülerin an einem Sonnabend freiwillig in die Schule gegangen.

