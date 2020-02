Schwedische Sopranistin aus der Schweiz

Jager

Jacoba Arekhi (27) ist Sopranistin und Mitglied des Opernale-Ensembles aus Jager in der Gemeinde Sundhagen. Und sie ist sehr international: Ihr Vater stammt aus Turkmenistan, ihre Mutter hat argentinische und bolivische Wurzeln. Sie selbst ist in der Schweiz geboren, hat aber die schwedische Staatsbürgerschaft, denn ihre Eltern hatten sich einst in Schweden kennengelernt. In diesem skandinavischen Land studierte Jacoba Arekhi später an der Königlichen Musikhochschule Bühnengesang und war anschließend für den Masterstudiengang an der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) in Rostock. Als freischaffende Künstlerin lebt die junge Frau in Greifswald und ist seit 2019 beim Opernale-Festival aktiv. Jacoba Arekhi arbeitet aber beispielsweise auch in der Greifswalder Waldorfschule und am Theater Vorpommern.

Von Almut Jaekel