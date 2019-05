Grimmen

So ein Schweineglück muss man erstmal haben. Die Wollschweine des Grimmener Heimattierparks bekommen in den nächsten Wochen ein neues Freigehege. Für 25 000 Euro entsteht eine neue Anlage, von der Tiere, Pfleger und vor allem auch die Besucher profitieren sollen.

„Dies wird ein weiteres Aushängeschild unserer schönen Anlage“, freut sich Klaus Wohlfahrt. Der Vorsitzende des Tierparkfördervereins schaute sich am Montagmorgen die Baustelle an und erklärte: „Wie man sieht haben die Arbeiten bereits begonnen. Ziel ist, dass wir die Anlage zum Sommerfest am 15. Juni feierlich eröffnen können.“ Bis dahin ensteht ein komplett neues Gehege. „Die Abrissarbeiten der alten Anlage haben bereits begonnen. Wir haben zudem zuerst einen Bereich geschaffen, in dem die Wollschweine übergangsweise leben können“, beschreibt Wohlfahrt. Die Grimmener Baufirma RESD hat zudem erste Erdarbeiten vorgenommen und einen kleinen Hügel errichtet. „Das komplette Freigehege wird umstrukturiert“, betont der Vorsitzende des Tierparkfördervereins und erläutert: „In erster Linie wird die Anlage deutlich größer. Ein rund zehn Quadratmeter großer Schweinestall wird zudem für optimale Bedingungen sorgen. Auf der weitläufigen Fläche gibt es dann diverse Futterstellen, so dass die Besucher die Wollschweine gut beobachten können.“

Klaus Wohlfahrt, Vorsitzende des Tierparkfördervereins: "Das Schweinegehege wird deutlich größer und moderner. Die Besucher können die Tiere noch näher erleben." Quelle: Raik Mielke

Und eben vor allem auch für die Besucher des Grimmener Zoos soll das neue Freigehege bis dato nicht dagewesene Möglichkeiten bieten. „Es wird eine Art abgegrenztes Streichelgehege geben. In dieses gelangen dann über eine Klappe nur die Jungtiere. Diese können die Besucher dann hautnah erleben“, beschreibt Klaus Wohlfahrt und freut sich: „So etwas gibt es nur in ganz wenigen Zoos.“ Und Nachwuchs soll es künftig noch mehr geben. „Wir haben uns entschieden, dass wir künftig ein männliches Wollschwein und zwei Sauen haben werden. Die Sauen sollen dann abwechselnd Jungtiere haben“, verdeutlicht der Vorsitzende des Tierparkfördervereins, der den Eigenanteil für das Schweinegehege durch Spendengelder aufgebracht hat. Fast 20 000 Euro kamen so aus einem Fördertopf des Landes.

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. In den nächsten Wochen entsteht im Grimmener Heimattierpark ein neues Schweinegehege. Quelle: Raik Mielke

Insbesondere auch bei den Tierpflegern ist die Freude über die moderne Anlage groß, wie die Leiterin des Grimmener Heimattierpark, Christin Trapp, erklärt: „An regnerischen Tagen war es bis jetzt für unsere Pfleger eine enorme Herausforderung zu den Futterstellen zu gelangen.“ Da es im Gehege keine befestigten Wege gab, mussten die Tierpfleger direkt durch die Modder. „Es kam nicht selten vor, dass so mancher Gummistiefel stecken blieb“, sagt Christin Trapp. Künftig gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen des Schweinegeheges Plattenwege. „Dies erleichtert die Arbeit enorm“, betont die leitende Tierpflegerin und freut sich insbesondere für die tierischen Bewohner. „Die Anlage wird einen optimalen Lebensraum für die Wollschweine bieten. Könnten sie sprechen, würden sie sich wohl am meisten auf die neue Suhle und den schönen Stall freuen“, ist sich die Leiterin sicher.

Christin Trapp, Leiterin Tierpark Grimmen: "Unsere Tierpfleger profitieren ebenfalls vom Neubau. Künftig müssen sie nicht mehr durch die tiefe Modder, um zu den Futterstellen zu gelangen." Quelle: Raik Mielke

Raik Mielke