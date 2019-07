Abtshagen

Am Montagmorgen um 9.15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 194 zu einem schweren Unfall. Etwa 300 Meter hinter Abtshagen, in Richtung Steinhagen, kam der 21 Jahre alte Fahrer eines Hyundais von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er erlitt massive Prellungen und einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall ist bislang ungeklärt. An dem Auto entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro.

Carolin Riemer