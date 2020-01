Schwerer Verkehrsunfall auf der L 192

Drechow

Am Sonntagmorgen gegen 06.35 Uhr kam es auf der L 192 zu einem schweren Verkerhsunfall. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Opel Corsa fuhr aus Richtung Müggenhall kommend in Richtung Drechow. Kurz vor der Ortschaft Drechow kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen links neben der Straße stehenden Baum. Danach schleuderte der Pkw auf die rechte Seite der Fahrbahn und kam dort zum Stillstand. Der Motorblock vom Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls abgerissen und kam einige Meter neben dem Fahrzeug zum Liegen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 20-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde im Anschluss schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz befanden sich ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Freiwilligen Feuerwehren aus Franzburg und Tribsees. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Rettung und der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Von RND