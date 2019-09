Schwergewichtsboxer mischt Gartenolympiade der Grimmener OZ auf

Grimmen

Jetzt werden die Fäuste geballt bei der Gartenolympiade der Grimmener OZ-Redaktion. Von einer Kartoffel! Dagegen hält das Schwergewicht von Thomas Lexow aus Bretwisch. Eine Himbeere zeigt indes Herz. Und wer meint, dass bei Sonnenblumen bei 4,50 Meter Höhe Schluss ist, kennt noch nicht das Exemplar von Dieter Gruel.

Eine Kartoffel zeigt Fäuste

Luis Vierk aus Quitzin hat zusammen mit seinem Opa in dessen Garten dieses prächtige Gewächs gefunden. Ja, es ist eine Kartoffel. Quelle: Flemming Goldbecher

Da staunten Luis Vierk aus Quitzin und sein Großvater nicht schlecht, als sie eines Nachmittags bei der Kartoffelernte einen Prachtkerl aus der Erde zogen, wie er nicht mal im sprichwörtlichen Buche zu finden ist. Sagenhafte 1367 Kilogramm brachte die Kartoffel der Sorte Satina auf die Wage. Das Besondere an diesem überdimensionierten Erdapfel aber war nicht etwa sein Gewicht, sondern vielmehr seine Form: So macht das eigenartige Gewächs den Anschein, als wären mindestens vier Kartoffeln zu einer großen verschmolzen.

Mit ein bisschen Fantasie erkennt man in dem Gebilde einen untersetzten, leicht pummeligen Mann mit zu beiden Seiten ausgestreckten Fäusten. Realistisch betrachtet handelt es sich jedoch nur um ein leckeres Gemüse. Ob dieses letztlich den Weg auf den Teller finden wird, wisse Luis noch nicht. „Aber ich esse sehr gern Kartoffeln“, sagt der zehnjährige Schüler der Regionalschule „ Robert Koch“ in Grimmen mit einem Grinsen.

Zur Galerie Das sind die Teilnehmer der Gartenolympiade 2019 der Grimmener OZ-Redaktion in der Kategorie „Kuriose Ernteerträge“.

Seinen Opa musste er buchstäblich dazu überreden, mit der Kartoffel an der Gartenolympiade der Grimmener OZ teilzunehmen. „Ich fand sie so kurios, dass ich sie in die Zeitung bringen wollte.“ Und es ist nicht die erste einzigartige Kartoffel, die die Beiden gefunden haben. „Letztes hatten wir eine, die aussah, wie eine Ente.“

Schwergewicht bringt 838 Gramm auf die Waage

Wie eine ganz normale Kartoffel dagegen sieht die tolle Knolle aus dem Garten von Thomas Lexow aus Bretwisch aus. Allerdings ist sie ein echtes Schwergewicht mit ihren 838 Gramm.

Zur Galerie Das sind die Teilnehmer der Gartenolympiade 2019 der Grimmener OZ-Redaktion.

„ Wie die Sorte heißt, weiß ich leider nicht“, sagt er. Letztlich sei es auch nicht wichtig, meint er. „Sie schmeckt auf alle Fälle gut“, berichtet der Bretwischer. Und darauf komme es schließlich hauptsächlich an.

Himbeere in Herzform

Ingrid Hoffmann aus Behringen hat in ihrem Garten eine herzförmige Himbeere gefunden. Quelle: Flemming Goldbecher

Nicht ganz so spektakulär, doch nicht weniger schön war der Fund von Ingrid Hoffmann aus Nehringen. In ihrem Garten am Himbeerstrauch entdeckte sie beim Pflücken der süßen roten Früchte eine, die alle in ihrer Schönheit überragte. Denn sie war nicht nur größer als die meisten anderen, sondern strahlte Liebe aus: Sie hatte die Form eines Herzens. Wahrscheinlich ein gutes Omen für die Himbeerernte im kommenden Sommer.

Ein Himmelsstürmer namens Sonnenblume

4,55 Meter hoch: Dieter Gruels Sonnenblume überragt alle. Quelle: Anja Krüger

Sein Gutes hatte wohl auch, dass Ehepaar Gruel aus Gerdeswalde im vergangenen Jahr erstmals im Garten eine Reihe Sonnenblumen aussäte. Die Aussaat für dieses Jahr haben sie schließlich dem Zufall überlassen. Und siehe da: Ein wahrer Himmelsstürmer ist das Resultat. „4,55 Meter ist die Sonnenblume hoch“, verkündet Dieter Gruel.

Zur Galerie Das sind die Teilnehmer der Gartenolympiade 2019 der Grimmener OZ in der Kategorie „Blumen-Giganten, Blütenmeere und Exoten“.

Es brauchte allerdings etwas Einfallsreichtum, um die Höhe zu ermitteln. Daran mangelt es dem 80-Jährigen zum Glück überhaupt nicht. Er baute sich eine spezielle Holzkonstruktion, die mit dem blühenden Sonnenanbeter mitgewachsen ist. Es erinnert ein wenig an einen Galgen. „Aber so konnte eine zweite Person genau sehen, ob das obere Ende auch wirklich an der obersten Blumenspitze anliegt“, erklärt der Senior. Der lange Stiel, bestehend aus zwei mit einer Schraubzwinge verbundenen Latten, die entsprechend der Höhe verschoben wurden, ließ sich schließlich mit Gruels langem Maßband auf dem Boden hervorragend messen.

So können Sie mitmachen:

Sie können

Ihre schweren, großen oder kuriosen Ernteerträge per Mail an grimmen@ostsee-zeitung.de schicken. Zudem können Sie uns unter dieser Mail-Adresse informieren, und wir besuchen Sie in Ihrem Garten. In der Redaktion in der Bahnhofstraße 11 können Sie zudem gern am Montag von 10 bis 14 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 16 Uhr vorbeischauen und uns Ihre „Garten-Giganten“ präsentieren.

Mehr zur Gartenolympiade 2019:

Dies sind die Kategorien der OZ-Gartenolympiade

Grimmener Hobbygärtner präsentieren Kurioses und Großes aus ihren Gärten

Das sind die Gemüsegiganten von Grimmen

Prächtiges aus den Gärten der Region Grimmen

Gurkengigant aus Vorland setzt sich an die Spitze

Von Anja Krüger und Flemming Goldbecher