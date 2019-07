Bremerhagen

Chayenne hebt den Kopf, sieht ein Pferd auf der Koppel – und lächelt. Was bei anderen Mädchen ihres Alters – Chayenne ist acht Jahre alt – natürlich ist, ist für das kleine dunkelhaarige Kind nicht selbstverständlich. Cayenne ist nach einer lebensbedrohlichen Krankheit schwerstbehindert, sitzt im Rollstuhl, kann sich nicht aus eigener Kraft bewegen, nicht allein essen, nicht mehr sprechen. Aber freuen kann sie sich. Und so strahlt Chayenne, als das Pferd Lotte den Kopf zu ihr senkt, sie im Rollstuhl beschnuppert, sie ganz vorsichtig mit den Tasthaaren berührt und schließlich die Lippen über die verkrampften Hände und den Kopf streifen lässt.

Zur Galerie Die achtjährige, schwerstkranke Chayenne genießt den Kontakt mit den Pferden in Bremerhagen.

„Unsere Cayenne war ein ganz normales, lustiges und aufgewecktes Mädchen“, sagt ihre Mutter Doreen Zimmermann, die Chayenne einmal in der Woche zu Reitpädagogin Christiane Fischer und ihrem Hof „Caluzule“ (Pferdchen) in Bremerhagen begleitet.

Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr war Chayenne gesund. Die kleine Familie, Doreen Zimmermann stammt aus Stralsund, lebte in Hamburg. „ Chayenne ging sehr gern in den Kindergarten, besuchte regelmäßig eine Tanzschule und freute sich auf ihre Einschulung.“

Im Oktober 2016 steckte sich das Mädchen mit dem gefährlichen HUS-Keim an – und plötzlich war alles anders. „Ich bekam auf der Arbeit einen Anruf, dass mein Kind krank sei. Zuerst dachten wir und auch die Ärzte, denen wir sie vorstellten, es sei ein alltäglicher Magen-Darm-Infekt“, erinnert sich die Mutter. Aber innerhalb einer Woche schwebte Chayenne in Lebensgefahr, ihre Nieren versagten komplett, der ganze kleine Körper war vergiftet. Dialysen und Blutwäschen sollten ihr helfen. „Dann lag sie wochenlang im Koma und wurde beatmet“, erzählt Doreen Zimmermann. „Unsere kleine Maus ist eine Kämpferin, sie hat überlebt. Nach zweieinhalb Monaten kamen wir in die Reha nach Geesthacht.“

HUS-Keim Bekannt geworden ist der HUS-Keim durch die 2011 ausgebrochene HUS-Epidemie. Nahezu alle betroffenen Personen lebten in Norddeutschland. Als Ursache wurde EHEC angenommen, ein krankheitsauslösender Stamm des Darmbakteriums Escherichia coli. Der Erreger wird überwiegend durch kontaminierte Lebensmittel aufgenommen. Es kommt zur Einschränkung der Nierenfunktion bis hin zum kompletten Nierenversagen, zu Gerinnungsstörungen, auch die Versorgung anderer Organe ist oft eingeschränkt. Das Zentralnervensystem wird beeinträchtigt, und es können neurologische Störungen bis hin zu epileptischen Krampfanfällen folgen. Die schweren Verlaufsformen können durch ein Multiorganversagen zum Tod führen.

Elf Monate waren Mutter und Tochter dort. Trotz aller Therapien ist Chayenne aber ein Schwerstpflegefall, Pflegestufe 5. Trachealkanüle, Magensonde und Schmerzpumpe waren auch nach der Entlassung aus der Reha weiter notwendig.

Doreen Zimmermann ist mittlerweile alleinerziehend und zog deshalb zurück nach Stralsund, wo auch ihre Eltern und ihr Bruder mit Familie leben. Sie pflegt ihre Tochter selbst, ihren Beruf als Verkäuferin hat sie aufgegeben.

Kleine Fortschritte gebe es immer mal wieder, freut sich Doreen. Chayenne braucht die Magensonde beispielsweise nur noch zur Flüssigkeitsaufnahme. Aber sie sitzt im Rollstuhl, kann weder laufen, sprechen oder stehen, muss gewindelt werden. Und sie ist traurig, wenn sie andere Kinder sieht. Sie besucht eine Schule für behinderte Kinder und freut sich jeden Tag darauf, auch aufs Autofahren. „Und sie lacht wieder öfter“, erzählen Mama und Opa.

Das Lachen in Chayennes Gesicht wird noch breiter als das Pferd Lotte in Bremerhagen schließlich geputzt ist, und die beiden Hauptakteure sich genügend beschnuppert haben: Es geht aufs Pferd. Auf Lotte wartet bereits Charlotte, die zwölfjährige Tochter der Reitpädagogin.

Der Wind pfeift gewaltig zwischen den Bäumen, das Therapiepferd, das ebenfalls wie seine Besitzerin eine spezielle Ausbildung erfahren hat, bleibt ruhig. Cayenne scheint das alles egal zu sein. Sie sieht glücklich aus, versucht sogar, sich mit einer Hand festzuhalten. „Das hat sie bisher noch nie getan“, freut sich ihre Mutter riesig.

Doch schon bald ist der kleine Körper erschöpft, das Köpfchen sinkt immer wieder auf die Brust, Chayenne wird wieder in den Rollstuhl gesetzt. Etwas traurig schaut sie nun aus. „Die Pferde spiegeln das Verhalten“, sagt Christiane Fischer. Ganz ruhig versucht Lotte, das Mädchen zu ermuntern, ein anderes Pferd senkt einfach seinen Kopf ganz dicht neben ihrem. Wahrscheinlich träumen sie beide – von weiteren Besuchen, von endlosen Ausritten.

Doch erst einmal muss Chayenne regelmäßig nach Bremerhagen kommen. Und das ist ein weiteres Problem der Familie – es fehlt ein behindertengerechtes Auto. Chayenne hat einen extra für sie angefertigten Kindersitz, aber der passende Rollstuhl passt nicht ins Familienauto. „Wir suchen dringend ein Auto mit Schiebetüren und nach Möglichkeit mit Rampe“, bittet Doreen Zimmermann um Unterstützung. Denn gern möchten Mama, Oma und Opa alles tun, damit Chayenne kleine Freuden, wie das Reiten, in ihrem Leben haben darf.

Almut Jaekel