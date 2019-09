Schwimmbäder: Weniger Besucher als im Rekordsommer 2018

Grimmen / Kirch Baggendorf

Die Pforten der beiden Freibäder in Grimmen und Kirch Baggendorf sind seit dem 2. September geschlossen. Die Zahlen aus dem Rekordsommer 2018 konnten nicht geknackt werden. Trotzdem ist man mit dem Saisonverlauf an beiden Standorten sehr zufrieden. Aktuell laufen die letzten Nachbereitungsarbeiten. Anders gesagt: Die Anlagen werden winterfest gemacht.

Schulschwimmen und Schwimmkurse ein voller Erfolg

„Eine genaue Auswertung der Zahlen liegt noch nicht vor, aber vom Gefühl her waren es insbesondere in den Sommerferien weniger Gäste als im Vorjahr“, sagt Mario Goß. Der Leiter des Grimmener Naturschwimmbades ist trotzdem nicht unzufrieden mit der zurückliegenden Saison. „Man muss immer das Gesamtpaket betrachten. Wir sind insbesondere mit dem Schulschwimmen und angebotenen Schwimmkurse sehr zufrieden“, betont er und erläutert ausführlich: „Im Rahmen des Schulschwimmens hatten wir in diesem Jahr rund 150 Jungen und Mädchen der beiden städtischen Grundschulen und des Förderzentrums in unserem Bad zu Gast. Sehr viele Anmeldung gab es für die Schwimmkurse in den Sommerferien. Die Zahl der Nichtschwimmer steigt weiter. Aber auch das Interesse der Eltern ihren Kindern das Schwimmen beizubringen.“

Noch bis Ende kommender Woche sind die Leute im Grimmener Naturschwimmbad mit den Aufräum- und Sicherungsarbeiten beschäftigt. „Es gilt alle Gerätschaften im, aber auch außerhalb des Wasser zu deinstallieren und einzulagern. Zudem haben wir die gesamte Fläche nochmal auf Vordermann gebracht“, informiert Mario Goß.

Der leitende Rettungsschwimmer hofft, dass der Wasserspiegel über die Wintermonate wieder deutlich steigt. „Im Vergleich zum Frühjahr fehlt uns fast ein Meter. In den letzten Wochen der Badesaison galt bei uns Sprung- und Rutschverbot, weil die vorgeschriebenen Wassertiefen einfach nicht mehr erreicht wurden.“

Fast 12 000 Gäste begrüßt

Überaus zufrieden mit der Saison ist Birgit Kamrath. Die zuständige Sachbearbeiterin des Amtes Recknitz-Trebeltal informiert, dass in den drei Monaten 11 982 Besucher ins Freibad strömten. „Im Vorjahr hatten wir sogar etwas mehr als 12 000 Gäste. Dafür, dass wir im August doch einige Tagen dabei hatten, an denen kein Badewetter herrschte, ist die Zahl sehr stark“, meint sie und informiert: „Vor der Sanierung lag der Besucherschnitt ungefähr bei 5000 bis 6000. Wir konnten die Zahlen verdoppeln.“

Zugleich führte das Amt während der Saison eine Zufriedenheitsstudie durch. „Wir wollten gucken, wo es noch Wünsche der Gäste gibt und wie die allgemeine Stimmung ist“, erklärt Birgit Kamrath und sagt: „Insgesamt waren unsere Badegäste sehr zufrieden. Geäußert wurde der Wunsch nach verlängerten Öffnungszeiten, nach mehr Spielgeräten und Liegen. Wir werden schauen, was man schon in der kommenden Saison diesbezüglich realisieren kann.“

In diesem Sommer strömten 11982 Besucher ins Freibad in Kirch Baggendorf. Quelle: Raik Mielke

Insbesondere das Abfrischen nach der Arbeit wurde in diesem Jahr sehr gut angenommen. „Wir müssen schauen, ob wir es personell hinbekommen, an gewissen Tagen länger zu öffnen“, sagt Kamrath.

Und auch in Sachen Schulschwimmen geht der Trend in Kirch Baggendorf deutlich nach oben. „Wir hatten in diesem Jahr die Grundschulen aus Tribsees, Grammendorf, Bad Sülze und aus der Gemeinde Süderholz zu Gast. Insgesamt nahmen 194 Kinder an den Schwimmlagern teil. Darüber freuen wir uns sehr und sehen hier ein großes Potential“, meint die Sachbearbeiterin des Amtes.

Von Raik Mielke