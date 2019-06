Glewitz

Nun ist es amtlich: Die Gemeinde Glewitz hat ein neues Gemeindeoberhaupt. Auf der konstituierenden Sitzung der neu gewählten Gemeindevertretung wurde der 40-jährige Sebastian Block (parteilos) aus Jahnkow zum Bürgermeister ernannt. Er hatte sich bei der Wahl am 26. Mai mit 140 zu 101 Stimmen gegen seinen Vorgänger Hartmut Löhrke durchgesetzt.

Blocks erste Amtshandlung: die Verpflichtung der neuen Gemeindevertreter Olaf Haupt, Thomas Buchholz (beide Wählergruppe), Jenny Schmalz, Barbara Makarow und Hartmut Löhrke (Einzelbewerber) sowie Reinhold Krettek ( CDU). Claus-Jürgen Vogt ( CDU), der ebenfalls in die Gemeindevertretung gewählt wurde, konnte an der Sitzung nicht teilnehmen. Seine Verpflichtung wurde verschoben. „Ich freue mich, dass sich das Gremium aus neuen und auch erfahrenen Gesichtern zusammensetzt. Ich wünsche mir eine konstruktive Zusammenarbeit und, dass jedes Mitglied nach den Sitzungen mit dem Gefühl nach Hause geht, dass wir gemeinsam Entscheidungen für das Wohl der Gemeinde getroffen haben“, sagte Block. Er machte keinen Hehl daraus, sich erst in die Aufgaben des Bürgermeisters reinfinden zu müssen. Block: „Ich bedanke mich bei Hartmut Löhrke für die wirklich reibungslose Amtsübergabe und sowohl bei ihm und den Mitarbeitern des Amtes, dass sie geduldig meine vielen Fragen beantwortet haben.“

Zu Blocks Stellvertreter wählte das Gremium schließlich Olaf Haupt (Wählergruppe) aus Turow. Ein zweiter Stellvertreter konnte nicht ernannt werden. Die Wahl wurde auf die nächste Gemeindevertretersitzung verschoben, da sich niemand bereit erklärte, diesen Posten zu übernehmen.

Nach der Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde und Bestimmung der Vertretungen in verschiedenen Verbänden durfte Block schließlich noch – als zweite Amtshandlung – zwei Ehrungen vornehmen. Die Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages für viele Jahre in der Kommunalpolitik erhielten Manfred Greinke und Reinhold Krettek.

Anja Krüger