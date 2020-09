Grimmen

Strom und Elektrik interessierten Sebastian Schulz, der vor einigen Tagen 15 Jahre alt wurde, schon als kleiner Junge. In Demmin geboren, besucht er die neunte Klasse der Regionalschule Robert Koch in Grimmen. „Mein Opa meinte, wenn du dich so für elektrische Sachen interessierst, versuche doch, ein Schulpraktikum in dem Bereich zu machen“, erzählt Sebastian, der in Dönnie wohnt und noch eine Schwester hat. Gesagt getan.

Seit einigen Tagen absolviert er ein Praktikum in der Firma „Elektroinstallation Grimmen GmbH“. Die Erwartungen des jungen Mannes wurden nicht enttäuscht. „Es macht Spaß und die Kollegen sind sehr nett zu mir. Vielleicht ist das Praktikum sogar der Anfang dafür, einmal einen Beruf im Elektro-Bereich zu erlernen“, meint Sebastian, der auch aktiver Fußballer in der B-Jugend des SV Kandelin ist.

Als eine schöne Freizeitbeschäftigung sieht er auch das Angeln. Sein größter Fang war bisher eine 42 Zentimeter große Schleie.

Von Walter Scholz