Vorpommern

Diese Orte kennt noch nicht jeder: Aber fast jedem dürften sie gefallen. Unsere Reporter haben sich zwischen Fischland-Darß-Zingst, Rügen, Stralsund, Greifswald, Grimmen und Usedom auf die Suche nach schönen Stellen für einen kurzen Ausflug oder auch einen ganzen Urlaub gemacht. Sie wurden fündig – schauen Sie selbst!

Ummanz /Rügen: Pizza und Cocktail mit Hiddensee-Blick

Entspannter kann ein Abend nicht ausklingen – mit Pizza und Cocktails im Rügen Surfhostel auf der Insel Ummanz. „Zum Beispiel bei einem Mojito mit Minze aus dem eigenen Garten“, sagt Pia Boni.

Matthias Arndt (v.l.), Pia Boni, Andre Colossa und Fritzi Schmidt genießen Pizza und Cocktails im Rügen Surfhostel auf Ummanz - mit Blick zur Insel Hiddensee. Quelle: Lisa Steude

Die Surflehrerin arbeitet seit neun Jahren in der Ummaii Tiki Bar. „Die Insel lässt einen nicht mehr los. Es gibt hier viel Natur und den Nationalpark. Kein Wunder, dass Ummanz die Leute immer wieder anzieht. Und wenn man dann noch mit Freunden den Abend gemütlich ausklingen und den Sonnenuntergang beobachten kann, hat sich der Tag gelohnt“, sagt sie.

Das Restaurant bietet vor allem Pizza, kleine aber feine Gerichte wie Kutterfisch und ausgewählte Salate. Dazu stehen verschiedene Biersorten und Cocktails im Angebot. „Veganes Essen wird aktuell im Foodtruck Meckelbörger hergestellt. Interessant sind auch die Edelschnäpse und Edelliköre von der Edeldestillerie aus Lieschow“, sagt sie.

Wer diesen Ausblick bei Essen und Trinken genießen möchte, sollte vorher aber einen Tisch reservieren (0152/06 16 85 46), so die Empfehlung.

Zum Staunen schön auf Usedom : Camperoase am Schmollensee

An einem lauen Sommerabend am Wasser sitzen und einfach nur genießen: An der Ostsee gibt es reichlich schöne Plätze auf Usedom, auch am Achterwasser lässt es sich zum Sonnenuntergang herrlich runterkommen. „Zum Staunen schön“, sagte sich Corina Ludwig, die mit ihrem Partner Oliver Löffler auch die Nähe zum Wasser liebt. Das Paar hat sich aber ein kleines Paradies am Schmollensee geschaffen. Vor sieben Jahren haben sie den Campingplatz Sellin übernommen und auf den Namen „Nandalee“ getauft.

Corina Ludwig auf dem „Pferdeparkplatz“ vom „Nandalee“ Camping in Sellin auf Usedom. Quelle: Henrik Nitzsche

70 Stellplätze, drei Angestellte – das sind die nackten Zahlen. „Diesen Seeblick, dieses Ambiente – wer hier herkommt, der erwartet das nicht“, sagt die gebürtige Berlinerin. Hier stehen die Camper nicht einfach so nebeneinander. „Durch die vielen Terrassen haben sie ihre Privatsphäre.“ Abends können sie die „kleine, feine Küche“ genießen. Inzwischen kommen zum „Nandalee“ nicht nur Campinggäste. Auch viele Einheimische würden den Seeblick genießen, um „hier zu entspannen und mal wieder Luft zu holen“, sagt Corina Ludwig.

Wieck auf dem Darß: Fischbrötchen vom Schauspieler

Exotische Fischbrötchen am Hafen von Wieck auf dem Darß zu genießen, ist immer auch wetterabhängig. Wenn es regnet oder stürmt, rollt Tim Ehlert mit seiner „Fischkiste“ nicht zum Hafen des Boddenortes. Normalerweise ist der Schauspieler am Ohnsorg-Theater in Hamburg täglich ab 11 Uhr bis normalerweise 14 Uhr anzutreffen. Nur samstags macht Tim Ehlert blau. Und wenn der Blanke Hans die Zwiebeln von den Brötchen reißt, geht der gebürtige Wiecker lieber surfen.

Tim Ehlert bietet an der Fischkiste im Hafen von Wieck auf dem Darß frische Fischbrötchen an. Clou sind exotische Rezepturen. Quelle: Timo Richter

Lieder von Hans Albers laufen seit Anbeginn der mobilen Matjesmanufaktur in Dauerschleife. Tim Ehlert trällert die Lieder über Fernweh und Sehnsucht locker mit – und belegt dabei die Fischbrötchen. Auch Freddy Quinn war mal in der akustischen Beschallung, „das habe ich nicht ausgehalten“. Vor Ort frisch gebackene Brötchen „sind das A und O eines Fischbrötchens“.

Die Genießer stehen aber lieber für die exotischen Zutaten an. Bestrichen wird der Matjes mit einem Gemisch aus regional hergestellter Sanddornpaste und Mangosauce oder Pflaumenmus. Es gibt auch eine Variante nach Art eines Hotdogs und gekühlte Getränke.

Stralsund mit allen Sinnen genießen

Stralsund bietet alles im Sommer: eine belebte Innenstadt, einen einzigartigen Hafen und Orte, an die man sich zurückziehen kann. Wer es etwas trubeliger mag, für den ist der Alte Markt mit viel Gastronomie und einem tollen Blick auf die Schaufassade des Rathauses und das Wasserspiel genau der richtige Platz. Dort bietet auch die Kaffee Bar kühle Getränke und kleine Leckereien.

Coole Drinks für heiße Sommernächte: Viktoria Smarschweski (v.l.) und Stefanie Pretzer von der Stralsunder Kaffee Bar kredenzen ihrer Kundschaft diverse Cocktails am Stralsunder Alten Markt schräg gegenüber vom Rathaus. Quelle: Christian Rödel

Auch am Hafen gibt es verschiedene Restaurants und Bars, die zum Verweilen einladen. Richtiges Sommerfeeling gibt es an der Anker Werkstatt, wenn sich zig Stralsunder und Gäste direkt an der Hafenkante auf ein Getränk im Sonnenuntergang treffen. War sonst der Blick auf die Stege an der Nordmole frei, schauen die Anker-Gäste derzeit auf die „ Gorch Fock“ (I).

Doch auch an etwas ruhigeren Orten kann man die Hansestadt genießen: etwa am Knieperteich im Bürgergarten mit Blick auf das Theater und die Kirchen der Stadt. Oder man radelt einfach auf den Dänholm und schaut sich dort vom Bistro „Smutjes“ die Stadt von der Wasserseite aus an.

Greifswalder Museumshafen: Hier ist immer etwas los

In einer Sonnenliege entspannen, dabei auf das Wasser und die Schiffe im Hafen schauen und ein Eis genießen – und das in der Greifswalder Innenstadt: Der Museumshafen ist für Einheimische zwar kein Geheimtipp mehr, für auswärtige Gäste aber schon. Und gemütlich ist das Sitzen am Wasser für alle. Wer den Abend in Greifswald entspannt ausklingen lassen möchte mit einem Snack und etwas zu trinken, der ist am Hafen gut aufgehoben.

Mit einem Softeis und auf Liegen lässt es das Leben am Greifswalder Museumshafen genießen. Quelle: Stefanie Ploch

Kleine, gastronomische Einrichtungen laden hier zum Schlemmen ein. Ein großes Softeis für 2,60 Euro oder Fischbrötchen um 3,50 Euro: Die Auswahlmöglichkeiten sind am Hafen groß. Auch Fischgerichte mit Beilagen kann man direkt am Wasser bekommen. Wer einfach nur ein kühles Getränk genießen möchte, hat ebenfalls die Qual der Wahl: Zwei Verkaufsstände bieten alkoholische und nichtalkoholische Getränke zu einem studentenfreundlichen Preis an.

Die Studenten sind es auch, die an warmen Sommertagen häufig am Museumshafen sitzen und an der anliegenden Grünfläche den Grill anwerfen. Allein ist man dort also nie.

Kuchen, Wein und Musik am Mühlbach in Müggenwalde

Die Seele baumeln lassen – diese Redewendung ist vielleicht etwas abgedroschen. Aber genau das können Besucher des Jazz-Cafés von Gabriele und Thomas Reich in Müggenwalde. Idyllisch am Mühlbach gelegen, lädt das Café an Wochenenden ab 13 Uhr zu selbst gebackenem Kuchen oder einem leckeren Glas Wein ein.

Idyllisch gelegen: das Jazz-Café von Gabriele und Thomas Reich in Müggenwalde Quelle: Irene Burow

Aber nicht nur kulinarisch kann man es dort genießen: Die 1530 erbaute Wassermühle steht seit 1990 für Kunst in der Region, Thomas Reich schafft und zeigt dort seine Malereien, Grafiken und imposanten Skulpturen, die auf dem gesamten Gelände bis hin zu den ausgedehnten Wiesen des Flüsschens Trebel zu sehen sind. Auch Werke anderer Künstler sind darunter. Sohn Simon Reich betreibt auf dem Areal außerdem die Trebeltal-Imkerei, sodass man sich bei einem Besuch gleich mit dem süßen Naschwerk eindecken kann.

Wer ein bisschen Glück hat, bekommt in Müggenwalde auch noch was auf die Ohren: Denn Musik ist eine weitere Leidenschaft des Gastgebers. An der Wassermühle wird vor allem Jazz und Blues gespielt. Gastmusiker sind gern gesehen. Zur Kaffeezeit setzt sich Thomas Reich gern ans Schlagzeug und zeigt, was er mit den Trommelstöcken drauf hat.

Von Mathias Otto, Henrik Nitzsche, Timo Richter, Miriam Weber, Stefanie Ploch, Almut Jaekel