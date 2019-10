Sechs Wildunfälle in einer Nacht rund um Grimmen

Grimmen

Zu sechs Wildunfällen in der Region rund um Grimmen rückten die Polizisten der Polizeiinspektion Grimmen in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag aus. Das Wild sei im Oktober vor allem im Dämmerlicht der Morgen- und Abendstunden wieder besonders aktiv. Die Polizisten raten, dass Autofahrer unter keinen Umständen versuchen sollten, auszuweichen. Lenkrad festhalten und bremsen, so lautet der bekannte Tipp. Doch vor allem Frauen würden oft reflexartig ausweichen, so die Erfahrung der Polizei.

Alle Rehe starben

Am Sonnabend um 19 Uhr stießen zwischen Tribsees und Stremlow ein Auto und ein Reh zusammen. Auf der Strecke zwischen Abtshagen und Steinhagen knallte es um 19.32 Uhr und zwischen Tribsees und Drechow um 20.19 Uhr. Weitere Unfälle zwischen Rehen und Autos nahmen die Polizisten dann in derselben Nacht um 22.15 Uhr auf der Bundesstraße 194 in Poggendorf und um 22.47 Uhr am Pommerndreieck in Appelshof auf. Um 1.43 Uhr rückten sie zum letzten Unfall der Nacht nach Rakow aus.

In allen Fällen kamen die Fahrer mit dem Schrecken davon. Niemand wurde verletzt. Jedoch überlebte keines der Rehe die Zusammenstöße. In einem Fall musste es mit einem Gnadenschuss von seinen Qualen befreit werden. An den Autos entstand ein Sachschaden zwischen schätzungsweise 500 und 4000 Euro. Ein Fahrzeug musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Von caro