Stralsund

Seglarträff-Zeit auf der Stralsunder Hafeninsel. An der Steinernen Fischbrücke haben zehn Traditionssegler aus Deutschland und Schweden festgemacht. Und bei gutem Wetter nutzten die Stralsunder und ihre Gäste am Sonnabend die Gelegenheit, bei einer der über 50 Ausfahrten an Bord zu gehen und unter vollen Segeln den Strelasund zu befahren. Noch bis Sonntagabend besteht dazu die Möglichkeit. Unter den Traditionsschiffen auch solche bekannten Segler wie das Kraweel „Lisa von Lübeck“ oder die „Vorpommern“. Mit der „Vertrouwen“ war die Jazzband „Sweet and low down“ an den Strelasund gesegelt. Auf ihr werden keine Ausfahrten gesegelt. Dafür sorgten die sechs Bandmitglieder aus dem Ruhrpott für einen der Programmhöhepunkte an Land. „Wir können nicht nur segeln, sondern noch viel besser klassischen Dixieland spielen“, sagte Skipper und Pianist Uli Afflerbach. Neben Jazz-Musikern aus Dortmund sorgen unter anderem Sabine Fischmarkt mit deutschen Fischrock für gute Unterhaltung. Der Sonntag steht dann traditionell im Zeichen des Shantys. Mit von der Partie sind ab Mittag die Prohner Hafengäng sowie Breitlings und die Blowboys aus Rostock.

Zur Galerie Wenn Landratten unter vollen Segeln auf ehrwürdigen Segelschiffen über den Strelasund schippern, dann ist Seglarträff-Zeit auf der Stralsunder Hafeninsel. Zum sechsten Mal legten die Traditionssegler in Stralsund an.

Jörg Mattern