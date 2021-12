Grimmen/ Baden-Baden

Wenn Essen der Seele gut tut, soll Ronny Loll nun passende Rezepte für das Wohlbefinden des Geistes gefunden haben. In seinem eigenen Kochbuch hat der gebürtige Grimmener zusammen mit 20 weiteren Köchen und Freunden insgesamt 80 Rezepte gesammelt. Acht davon stammen aus seinem eigenen Repertoire. „Was für mich wahres Seelenfutter ist, sind Gerichte aus meiner Kindheit, die von meiner Tante und Oma gekocht wurden“, berichtet Loll.

Die Rezepte zum glücklich machen und Trost spenden findet der Koch in seiner Heimat. „Für uns sind es Gerichte mit denen wir Erinnerungen und schöne Erfahrungen verbinden, die beim Essen wieder ein Stück geweckt werden und aufblühen“, erklärt Loll. Denn für den Koch sind es Momente mit seiner Oma in ihrer damaligen Küche in Kaschow.

Kleiner Auszug aus der Kindheit in der Heimat: Ronny Loll war einst kleiner Pionier in Grimmen. Quelle: privat

Aufgewachsen in der Trebelstadt hat Loll seine Ausbildung nicht weit entfernt an der Ostsee begonnen. Nach der Wiedervereinigung zog es den jungen Koch in fremde Gewässer. „Mein Vater ist zur See gefahren und konnte dadurch mehr von der Welt sehen. Das war nichts für mich und nach der Wende dann nicht mehr notwendig“, erinnert sich Loll. Auch wenn er seinen Heimathafen verlagert hat, kommt der Koch regelmäßig zu Besuch nach Grimmen.

Denn seine Wurzeln vergisst der frühere Grimmener auch nicht am Arbeitsplatz im Süden Deutschlands. Und weiß aus Erfahrung, dass das Essen aus dem hohen Norden auch in anderen Regionen gut ankommt. „Ich habe hier für eine Gesellschaft im Weinberg die weiße pommersche Kartoffelsuppe gekocht und dafür sehr gutes Feedback bekommen. Daran sieht man – die einfachsten Gerichte sind oft die Besten und die Klassiker aus der Heimat können auch woanders gut punkten“, weiß Loll.

Mutti’s Griebenschmalz könnte Loll jeden Tag essen

Ein persönliches Lieblingsgericht kann der Chefkoch nicht pauschal benennen. „Das ist tagesabhängig und gefühlsbedingt muss ich sagen. Was ich aber immer essen kann, ist ganz einfach – der selbstgemachte Griebenschmalz von meiner Mutter“, sagt Loll. Und den kann der 46-Jährige auch in Baden-Baden genießen, wenn wieder ein Päckchen aus der Heimat von der Mutter aus Grimmen ankommt. Soviel gibt Loll über das Rezept preis: „Der besondere Geschmack kommt von den Zwiebeln, Majoran, Thymian, Backpflaumen und Boskop Äpfel.“

„Jede Familie hat wohl ein eigenes, geheimes Rezept für Soljanka. Oma’s Soljanka ist mir besonders gut in Erinnerungen geblieben.“ Quelle: Jigal Fichtner

Ein weiterer Favorit ist ein Klassiker der DDR. „Nach meinem Geschmack ist unser Familienrezept das Beste, aber das behauptet wahrscheinlich jeder über seine Soljanka und das ist auch gut so“, erzählt Loll. Und weil ihm die deftige Suppe in so guter Erinnerung blieb, hat sie es auch in das neue Kochbuch geschafft.

Die Inspiration dafür kommt aus verwandten Themen, wie Gesundheit und Wellness. „Die Bücher sind beliebt, darüber gibt es viel zu lesen. Doch für mich fehlt ein wichtiger Teil des Lebens – gutes Essen“, erklärt der Chefkoch.

Und das verbindet der frühere Grimmener auch mit Entschleunigung. „Essen, das uns wieder runterholt, wenn es sonst immer schneller, weiter und höher hinausgeht. Und ich habe etwas Angst, dass die Kinder von heute das Essen nicht mehr so kennenlernen“, so Loll. Wie zum Beispiel die Quarkbällchen seiner Großmutter. „Sie hat früher bei der LPG gekocht und dann zu Hause noch für die Familie das Essen zubereitet. Ich blicke auf eine Pyramide aus frischen Quarkbällchen voller Puderzucker zurück, die im Fett von meiner Oma ausgebraten wurden“, erzählt Loll und beschreibt dazu: „Das löst ein warmes, heimeliges Gefühl in mir aus. Genau das ist es, was Essen bewirken kann“.

Keine Türmchen, Schäumchen oder Lüftchen, sondern einfaches Essen

Die Authentizität der Gerichte soll die besondere Zutat sein. „Keine Türmchen, Schäumchen oder Lüftchen – das war früher keine Inszenierung, es ging nicht um einen hübschen Teller, sondern um das, was auf dem Teller landet“, betont Loll. Dazu gebe es neben den Rezepten Tipps und Alternativen, die dem nachkochenden Leser dabei zur Seite stehen.

Neben den traditionellen Gerichten sind im Kochbuch ebenfalls Kombinationen aus fernen Küchen, wie Kolumbien, Asien oder der Schweiz zu finden. „Jeder definiert das Thema „Seelenfutter“ anders, pflegt seine Seele mit anderen genussvollen Gerichten“, erklärt der Autor und ergänzt: „Wichtig jedoch ist, das alles auch nachgekocht werden kann, ohne professionelles Wissen oder Equipment.“

Rezeptauswahl verbunden mit persönlichen Geschichten der Köche

So steht neben Senfeiern, Gulasch und Schnitzel unter anderem Dim Sum, die als kleine Leckerbissen, die das Herz berühren, übersetzt werden. „Aber nicht davon abschrecken lassen, wenn man es erst mal nach kocht, versteht man warum das Rezept im Buch steht“, erklärt der Koch. Die dazugehörigen Geschichten und persönlichen Anmerkungen sollen ebenso hilfreich sein. „Vielleicht schmeckt es dann auch besser, wenn der Leser weiß, was dahinter steckt“, vermutet Loll, der seinen Rat selbst beherzigt hat.

Und weil er sich der Trebelstadt immer noch verbunden fühlen soll und seiner Heimat etwas zurückgeben möchte, hat sich der Autor folgendes überlegt: „Von jedem Buch, das über meine Website verkauft wird, werden drei Euro an den Heimattierpark gespendet und mit persönlicher Widmung versehen“, verspricht Loll. Denn zusammen mit seiner Frau und seinem zweijährigen Sohn besuche Familie Loll immer wieder gern den Tierpark, wenn es wieder zu Besuch in die Heimat geht.

