Hanka Friedrich malt am liebsten das Meer. Die maritime Welt hält ihre Werke wie ein blauer Faden zusammen. Diese zeigt sich auch bei ihrer neusten Schau „SeeSucht“ in der Goldschmiede der Familie Stabenow. Einige von Friedrichs Bildern sind an Bord der Greif entstanden. Die Künstlerin will dem Schiff nun helfen.