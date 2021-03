Segebadenhau: An den Park sind viele Kindheitserinnerungen geknüpft

Segebadenhau

Eine noch sehr junge Allee führt ins Dorf und endet kurz vor einer modernen Bauruine. Der Versuch, ein Mehrfamilienhaus am Ortseingang zu bauen, hat sich mittlerweile zu einem Schandfleck in dem idyllischen Dorf entwickelt. Die OSTSEE-ZEITUNG zu Gast in einem Dorf der Gemeinde Sundhagen.

Die meisten Einwohner haben auch ihre Wurzeln im Ort

Segebadenhau hatte immer schon einen starken Bezug zu Horst. Dort arbeiteten zu DDR-Zeiten die meisten Leute in der Landwirtschaft, dort war die Gaststätte, die Kinder gingen und gehen nach wie vor dort in die Kita oder in die Schule. Und viele Kinder der 60er- und 70er-Jahre leben heute wieder in Segebadenhau.

Etwa zwei Drittel der Einwohner des kleinen Dorfes, einem Ortsteil der Gemeinde Sundhagen, haben hier ihre Wurzeln. „Wir sind froh, dass wir hier leben und wollen auch nicht weg“, sagt Kirsten Rudolph und spricht damit wahrscheinlich vielen Segebadenhauern aus dem Herzen. Sie hat mit ihren beiden Geschwistern eine schöne Kindheit verbracht. Auch ihr Bruder ist mit seiner Familie im Ort geblieben. „Damals waren wir so viele Kinder im Dorf. Wir haben im Park gespielt und uns im alten Kuhstall versteckt. Zu unserer Zeit stand noch das Gutshaus und wir haben uns im Kulturraum getroffen“, erzählt die inzwischen 61-Jährige.

Das Ortseingangsschild von Segebadenhau in der Gemeinde Sundhagen. Quelle: Roswitha Pendzinksy

Früher wurde im Dorfteich gebadet

Lange ist das her, aber die Erinnerungen sind wach. Auch bei dem Gedanken ans Baden im Dorfteich. Heute ist der Teich verwildert und ohne Wasser. Die Kinder verabredeten sich, um gemeinsam nach Horst zur Schule zu gehen. Inzwischen ist die Mutter von zwei Töchtern schon sechsfache Oma. Und auch die Enkelkinder kommen gerne nach Segebadenhau. Spielen im großen Garten und werkeln mit den Großeltern. Ehemann Wolfgang war beruflich viel unterwegs, ist zwölf Jahre lang zwischen Segebadenhau, Berlin und München gependelt. Da hat er sich oft über die verlorene Zeit geärgert, die er gern zu Hause verbracht hätte.

Aber da keimte in ihm der Wunsch, sich mit Bienen zu beschäftigen. „Die Bienen haben mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Und dazu hat mich mein Opa im Alter von fünf Jahren gebracht. Als ich einmal bei ihm war, hat sich ein kleiner Schwarm auf mich gesetzt. Das hat an mir überall gekrabbelt und nicht eine Biene hat mich gestochen. Das hat mich fasziniert.“ In Berlin nahm er Kontakt zum Bund auf und hat eine Imkerin gefunden, die ihn kostenlos Mitimkern ließ.

Und nach einem Jahr hatte er dann sein erstes Volk. Nach und nach hat der Jungimker alles ausgebaut und ist begeistert von den Bienen. Wolfgang Rudolph ist Anfang 2020 Mitglied im Imkerverein Horst/Reinkenhagen geworden. Der Erfahrungsaustausch ist ihm wichtig – aber dann kam Corona und seitdem ruhen alle gemeinsamen Aktivitäten. Er war aber erstaunt, wie viele Imker es in der Gegend gibt, und freut sich, dass sich viele junge Menschen für das naturnahe Hobby interessieren.

Da der Vorruheständler nun mehr Zeit hat, hält er sich zudem mit Joggen fit – bietet sich dies doch wegen der Nähe zum angrenzenden Wald an.

Von Roswitha Pendzinsky