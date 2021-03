Segebadenhau

 Segebadenhau ist eine alte Siedlung, bereits 1259 taucht – laut Niemeyer – die Ortsbezeichnung Segebodo auf. Segebade war eine adlige Familie im Fürstentum Rügen, die hier wohl als Siedler in der neuen Herrschaft Gristow wohnte und im Auftrag der Gristower Herren ansiedelten. Segebadenhau wurde erstmals 1303 als Seghebodenhev urkundlich genannt.

In der Urkunde vom 15. Juni 1303 verpflichtete sich das Kloster Eldena gegenüber der Stadt Greifswald zur Erhaltung von Teichen und deren Zuflüsse. Dabei wurde der Ort erwähnt, weil der Rienegraben als Nebenfluss des Ryck durch die Feldmark von Segebadenhau floss.

Am 4. April 1313 verkauften die Ritter Johann und Bertram sowie die Knappen Johann und Werner (Söhne des Bartholomeus) aus der Familie von Gristow dem Stralsunder Bürger Gerwin Becker Einkünfte aus Segebadenhau, das als Zeghebodenhov in der Urkunde bezeichnet wurde. Nordöstlich von Segebadenhau befindet sich eine relativ große zweigliedrige Turmhügelanlage aus der frühdeutschen Zeit (1230 bis 1400).

So sieht es aus, wenn die Biber aktiv an einem Baum arbeiten. Quelle: Rolf-Dieter Behnke

Der Schlossberg ist ein weithin noch sichtbares Bodendenkmal. Von oben hat man einen herrlichen Blick auf das benachbarte Horst. Auf dem großen Areal werden bei der Bodenbearbeitung immer wieder Tonscherben aus vergangenen Jahrhunderten gefunden. Nördlich, am Turmhügel und dem Rienegraben, wurde ein Forsthaus aufgebaut, dessen Gehöft noch bis heute erhalten und bewohnt ist.

Auch der Schlossberg wird als Wiese bewirtschaftet. Dieses Naturparadies grenzt an den Wald und wird vom Rienegraben umschlingt. Jetzt im Frühling ist der Biber besonders aktiv, die Kraniche rasten auf den umliegenden Feldern, ungestört von Rehen. Die Wildschweine buddeln nach Würmern auf den Wiesen. Ab und an geht der Fuchs hier auf Streife, auch der Wolf wurde schon mehrfach gesichtet, und die bunte Vogelwelt schwirrt in der Luft.

Von Roswitha Pendzinsky