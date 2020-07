Segler in der Marina Neuhof loben Ambiente und Entwicklung

Neuhof

Ursula und Jan Knecht sind nicht zum ersten Mal in der Marina Neuhof zu Gast. Aber es sei schon ein paar Jahre her, erzählen die beiden Schleswig-Holsteiner. Jetzt machten sie sich gemeinsam mit Freunden aus Glückstadt an der Elbe auf den Weg über die Ostsee nach Vorpommern.

Segler: Vieles hat sich verändert

„Vor sechs Jahren war ich zum letzten Mal hier in der Neuhofer Marina“, erzählt Jan Knecht, der die vorpommerschen Gewässer sehr gut kennt. Immerhin nahm er vor Jahren regelmäßig an den Stralsunder Mittwochsregatten teil, kam dafür jede Woche aus Schleswig-Holstein an den Sund.

Direkt in Neuhof habe sich vieles verändert, seit er zum letzten Mal dort war. „Damals gab es keine Waschhäuser, nur einen Container“, sagt er. „Jetzt ist alles top hier.“ Allerdings war damals noch das Restaurant direkt an der Terrasse am Hafenbüro geöffnet. Das ist momentan geschlossen. Kulinarisch versorgt werden Wassersportler und andere Gäste der Marina dennoch auf dem Gelände: Die „Sundangler“ laden dazu ein. Ursula und Jan Knecht bleiben zwar nur einen Tag und eine Nacht in Neuhof, dort wollen sie aber auf jeden Fall vorbeischauen.

Fisch & mehr bei den Sundanglern

Die „Sundangler“ findet man gleich rechts der Straße am Marina-Eingang. Ursprünglich ein Imbiss mit Bootsvermietung, Angelshop und Anbieter von Ferienwohnungen und Räucherfisch, sind sie eine echte kulinarische Adresse geworden. „Wir sind wohl mittlerweile kein Imbiss mehr“, sagt Sundangler Sebastian Müller.

Allerdings könne man natürlich auch immer noch Fischbrötchen und Thüringer Bratwurst erstehen. Dazu aber auch frisch gebratenen Aal, Neuhofer Heringsspezialitäten, norwegische Fischsuppe, Steinbutt, karibische Fische vom Grill oder in Orangen marinierte Rippchen, ebenfalls vom Grill. Von seinen Reisen nach Kanada hat Sebastian Müller die Idee für Fresh Cut Fries (selbst gemachte Pommes) mitgebracht.

Sebastian Müller von den Sundanglern präsentiert Urlaubern aus Eisenhüttenstadt gebratenen Aal. Quelle: Almut Jaekel

„Abwechslungsreiche Cocktails und erfrischende Maibowle gibt es außerdem“, sagt Sebastian Müller. Montags bis donnerstags haben die Sundangler jeweils bis 21 Uhr, freitags bis sonntags bis 22 Uhr geöffnet. Reservierungen unter 0152 / 53 90 09 43 sichern einen Platz.

Gemeinsam mit Maike und Volker Steenbock und deren Segelyacht soll es für Ursula und Jan Knecht nach dem Zwischenstopp in Neuhof nach Lauterbach weitergehen. Eigentlich war das schon einen Tag eher geplant, aber „der Wind war eingeschlafen“, wie die Segler berichten, und die beiden Segelyachten wurden in die Neuhöfer Marina gesteuert.

Hafenbüro: Zufrieden mit der Resonanz

Die Marina Neuhof - hier von der Halbinsel Devin aus zu sehen - ist ein beliebter Hafen für Wassersportler. Quelle: Almut Jaekel

„Wir sind zufrieden mit der Resonanz der Gastlieger“, schätzt Hafenbüroleiterin Ingrid Müller-Neuhof ein. 210 Liegeplätze bietet die Marina insgesamt an. Teilweise seien die Mitarbeiter regelrecht überrascht, wie viele in den Hafen kommen würden. Und: „Es halten sich die meisten an die Corona-Regeln“, sagt Müller-Neuhof. Außerdem sei sie sehr froh, dass ihre Stammkunden nicht – wie es teilweise in anderen Häfen der Fall war – wegen Corona auf Rückzahlungen bestanden hätten. Allerdings hätten sie im Büro jetzt erheblichen Mehraufwand, weil alle Rechnungen aufgrund der Mehrwertsteuerminderung um drei Prozent neu geschrieben werden müssten.

Als Zeitmillionäre bis Swinemünde unterwegs

Steenbocks sind zu ersten Mal in vorpommerschen Gewässern unterwegs. „Es ist prima hier, wunderhübsch ist der Hafen“, sagt Maike Steenbock. Es sei aber schon ein gewaltiger Törn bis hierher, ergänzt ihr Mann Jan. Vor allem, wenn nur drei Wochen Urlaub zur Verfügung stehen. Von Glückstadt ging es erst einmal die Elbe hinunter, dann über den Nord-Ostsee-Kanal bis Kiel und schließlich über die Ostsee gemeinsam mit Knechts weiter. Knapp zweieinhalb Wochen sind sie so bis Neuhof bereits unterwegs gewesen.

Allein am Sonntag beispielsweise in nur sieben Stunden von Warnemünde bis Barhöft bei sehr viel Wind. „In den Neuhöfer Hafen allerdings sind wir eher getrieben als gesegelt, der Wind war hier vollkommen weg. Und am Freitag ist der Urlaub zu Ende“, sagt Volker Steenbock. Dann übergeben die beiden das Schiff an ihren Sohn und fahren per Pkw zurück in ihre Heimat.

Ursula und Jan Knecht dagegen sind „Zeitmillionäre“ wie sie sich selbst betiteln. Im Ruhestand können sie den Törn genießen – solange sie wollen und das Wetter mitspielt. Geplant ist, bis Ende September nach Swinemünde zu segeln.

