Sein Herz schlägt für die Feuerwehr

Grimmen

Ein Herz für die Freiwillige Feuerwehr hatte Ralf Steffen (34) schon als kleiner Bub. Der junge Mann wohnt in Grimmen. Schon viele Jahre arbeitet er in der Gärtnerei „Querbeet“ in Griebenow. „Es macht mir Spaß. Ich bin immer an der frischen Luft und mitzuerleben, wie alles wächst und gedeiht, ist toll“, sagt Ralf Steffen.

Seit 15 Jahren ist er in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Als Oberfeuerwehrmann kümmert er sich besonders um die Jugendfeuerwehr. 16 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren sind in Grimmen dabei. „Für mich ist es besonders wichtig, dass die Mitglieder sehr gut auf Wettkämpfe vorbereitet sind“, sagt er.

„Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn wir neue Mitglieder – generell für die Wehr – gewinnen würden. Leider begreifen die Menschen erst, wenn es brennt, Unfälle passieren oder es andere Katastrophen gibt, wie wichtig die Wehr ist", meint Ralf Steffen.

Mehr Gesichter aus der Region finden Sie hier.

Von Walter Scholz