Sein halbes Leben im Dienste der Zarrentiner Feuerwehr 

Bereits seit 14 Jahren ist André Buchholz in der Zarrentiner Feuerwehr tätig. Somit engagiert sich der 29-jährige Hauptfeuerwehrmann beinahe sein halbes Leben bei den Lebensrettern. Vor zehn Jahren ging der junge Mann dann sogar noch einen Schritt weiter. „Ich habe damals begonnen mich in unserer Jugendfeuerwehr zu engagieren“, beschreibt er. Seit dem August des vergangenen Jahres ist er nun Jugendwart in Zarrentin. „Zuvor war ich Stellvertreter und habe die gesamten Abläufe kennengelernt“, erzählt er. Derzeit bringt er sieben Nachwuchsleuten das Feuerwehr-Abc bei und begeistert sie bei den wöchentlichen Treffen mit spannenden Übungen. „Auch in diesem Jahr wird ein Mitglied der Jugendfeuerwehr den Schritt in den aktiven Dienst schaffen. Dies ist für mich jedes Mal aufs Neue eine toller Moment“, beschreibt André Buchholz, der beruflich in Grimmen in den Bekru-Werken tätig ist.

Von Raik Mielke