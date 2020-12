Seit 13 Jahren gibt es in Grimmen einen historischen Kalender 

Grimmen

Es ist wieder soweit: Die beiden Freunde Wolfgang Marder und Karsten Kraehmer haben auch in diesjährigen Dezember ihren historischen Kalender für das kommend Jahr herausgebracht. Seit mehr als zehn Jahren erfreuen Fotograf Kraehmer und der geschichtsinteressierte Leyerhofer Marder nun schon die Trebelstädter mit zwölf historischen Aufnahmen pro Jahr. Der stark limitierte Kalender erscheint stets in einer Auflage von 100 Exemplaren und ist meist schnell vergriffen.

Suche nach besonderen Motiven

„Wir suchen jedes Jahr aufs Neue nach Fotografien, die noch nicht so häufig veröffentlicht wurden und aufgrund der Veränderung des Stadtbildes so in den meisten Fällen schon in Vergessenheit geraten sind“, beschreibt Wolfgang Marder.

In diesem Jahr wurde eine etwas neue Optik gewählt und auch eine Foto-Collage, die sich um das Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ dreht, ist eingearbeitet.

Kalender gibt es in der langen Straße

Neben Aufnahmen historischer Betriebe, wie der Ziegelei in der Stralsunder Straße oder den Speichergebäuden des damaligen „Landwirtschaftlichen Ein- und Verkaufsvereins“ zeigen die Monatsansichten beispielsweise auch Fotos aus den verschiedensten Straßen der Stadt Grimmen.

Der Kalender ist ab sofort und ausschließlich im Foto-Atelier von Karsten Kraehmer erhältlich. Das Geschäft befindet sich in der Langen-Straße 34.

Von Raik Mielke