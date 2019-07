Grimmen

Seit anderthalb hat Tim Pischke kein Spiel für den HSV Grimmen gemacht. „Dies lag zum einen daran, dass ich beruflich aufgrund eines Stellenwechsel und den damit verbundenen Fortbildungen sehr eingespannt war. Zudem habe ich an einer komplizierten Schulterverletzung gelitten“, beschreibt der passionierte Handballer und erklärt: „In der Zeit kribbelte es mächtig in den Händen, wenn ich die Jungs an der Seitenlinie bei den Punktspielen unterstützt habe und die Halle förmlich kochte.“ Doch die Lust auf Handball war nie weg und nach überstandener Verletzungspause will der Rückraumspieler nun wieder voll angreifen. „Seit jeher fasziniert mich an dem Sport, dass man mit der richtigen Einstellung und nötigem Ehrgeiz als Mannschaft viel Erfolg und Spaß haben kann“, beschreibt er. Mittlerweile ist er dem HSV Grimmen seit zwei Jahrzehnten verbunden. „Los ging es damals in der ersten Klasse“, sagt der Verwaltungsfachangestellte des Landkreises.

Raik Mielke