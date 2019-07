Stahlbrode

Die „ Molenstube“ von Brigitte Adam ist Kult im Fischerdorf. Seit 26 Jahren verkauft sie Fischbrötchen und kleine Gerichte in ihrem Imbiss. „Angefangen habe ich damals an selber Stelle mit einem Imbisswagen“, sagt sie.

In den Wintermonaten bleibt das Geschäft geschlossen. „Da ist hier einfach nichts los“, betont sie. Dafür hat sie in den Sommermonaten alle Hände voll zu tun. „Besonders an den Wochenende und bei gutem Wetter, genießen nicht nur Touristen die frisch zubereiteten Fischspezialitäten. „Wir haben ebenso viele Einheimische, die aus der näheren Umgebung regelmäßig zu uns kommen“, sagt sie und hat das Gefühl, dass durch die Sanierung des Hafengeländes wieder mehr Leute aus der Region den Fischerort für sich entdeckt haben.

Und auch die Urlaubszeit macht sich bemerkbar. „In den Sommerferien haben wir dreimal so viele Gäste wie sonst. Darunter viele Leute, die Radtouren unternehmen und bei uns einen Stopp einlegen“, erzählt Brigitte Adam. Diese, so sagt sie, schätzen vor allem die tolle Atmosphäre. „Bei uns kann man sein Fischbrötchen eben direkt am Wasser genießen“, betont sie.

Raik Mielke