Seit 41 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagen

Abtshagen

Beim LTA Abtshagen erlernte Bernd Sauer (62) den Beruf eines Maschinen-Anlagen-Monteurs. Einige Jahre war der Löschmeister der Freiwilligen Feuerwehr Abtshagen Kommandostellenleiter in Glashagen. Bereits seit 41 Jahren gehört er zur Freiwilligen Wehr der Gemeinde Wittenhagen.

In all den Jahren hat er mit den Kameradinnen und Kameraden einige Brände löschen müssen. So auch beim Brand des Kirchturms in Abtshagen und jenem in der Turnhalle. „Der Kirchturmbrand war für mich das schlimmste Erlebnis. Aber wir haben es gepackt. Immer, wenn ich heute dort vorbeigehe, werde ich daran erinnert“, sagt Bernd Sauer, Vater von zwei Kindern und Opa von vier Enkelkindern. Dass es jetzt ein neues Gebäude der Wehr in Abtshagen gibt, erfülle ihn mit Stolz.

Seit 45 Jahren ist er aber auch Weidmann und meint: „Es ist eine schöne Abwechslung, Heger und Pfleger der Natur zu sein."

Von Walter Scholz