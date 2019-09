Seit einem Jahr gibt es Edelpilze aus Wittenhagen

Wittenhagen

Einst wurde in Wittenhagen Parkett unter anderem für die Mailänder Scala und den Kreml in Moskau hergestellt, seit einem Jahr entwickelt sich das Areal zum Anlaufpunkt für Feinschmecker. Andreas Elsholz verkauft dort Edelpilze aus eigenem Anbau und von Hand geerntet. Kräuterseitlinge, Rosenseitlinge oder Shiitake sind inzwischen in Edel-Restaurants begehrt. Doch Elsholz ist experimentierfreudig: Inzwischen hat er sogar eine Bulette aus Pilzen und ohne Fleisch kreiert. In den nächsten Tagen will er die verschiedensten Öle herstellen.

Ein kleiner Rückblick

Im Jahr 2008 ersteigerte Andreas Elsholz das 75 000 Quadratmeter große Areal mit den größtenteils verfallenen Gebäuden. Ideen, was er mit dem Areal anfangen sollte, hatte er damals zu genüge: „Ich habe ein gut laufendes Unternehmen im Ruhrgebiet. Aber ich hatte immer Wünsche im Leben, die ich mir nun erfüllen wollte. Ideen waren eine eigene Pferde- oder Fischzucht oder eben der Pilzanbau. Zuerst stand aber das große Aufräumen der heruntergekommenen Parkettfabrik auf dem Plan. „Ich hatte von Beginn an drei Angestellte. Insgesamt ging es in den ersten neun Jahren darum, das Grundstück in Ordnung zu bringen und zu entkernen. Vor zwei Jahren begann dann der Wiederaufbau“, berichtet er. Die Halle an der Dorfstraße mit klimatisierten Kammern wurde als Erstes aufgebaut.

Edelpilze wachsen aus Stroh- und Holzgemischblöcken

Hier wachsen inzwischen die verschiedensten Edelpilze unter hoher Luftfeuchtigkeit auf Stroh- beziehungsweise Holzgemischblöcken heran. Dieses Substrat, aus dem die Pilze wachsen, bekommt Elsholz in sogenannten Mycobags geliefert. „Schon bald wollen wir das Substrat selbst herstellen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren“, sagt der gelernte Fleischer. Dazu werde gerade ein weiteres Gebäude hergerichtet.

Die nächsten frisch geernteten Pilze sind verpackt und können direkt zum Kunden geliefert werden. Quelle: Raik Mielke

Auf der Suche nach weiteren Kunden

„Wir wollen keine Massenproduktion, sondern unseren Kunden Qualität anbieten“, sagt Andreas Elsholz. Deshalb war ihm auch die Biozertifizierung enorm wichtig. „Das Substrat bekommen wir von einem Demeterbetrieb. Bedeutet, dass es unter sehr strengen Vorgaben hergestellt wird“, berichtet er.

Etwa zwei Wochen nach der Substratlieferung kann in den Räumen bereits geerntet werden. Und dies ganzjährig. „Dies bedeutet, wir müssen immer zwei Wochen vorausplanen“, sagt der Andreas Elsholz. Denn neben einigen Restaurants auf der Insel Rügen, gibt es auch schon zwei größere Kunden in der Bundeshauptstadt. „Wir wollen weiter wachsen. Ab einem Lieferumfang von drei Kilogramm bringen wir die Ware direkt zum Kunden. Zudem haben wir unseren Hofverkauf. Dieser ist von Montag bis Mittwoch von acht bis 14 Uhr, Donnerstag und am Freitag von zehn bis 16 Uhr und am Sonnabend von acht bis 12 Uhr geöffnet“, informiert der Chef vom Pilzhof in Wittenhagen.

„Ich möchte, dass Besucher den kompletten Fertigungsprozess erleben können“

„Mir ist es wichtig, den Kunden hier auch ein Erlebnis zu bieten. Spätestens im kommenden Jahr würde ich gerne Touren durch den Pilzhof anbieten. Die Fertigungshalle ist so konzipiert, dass Besucher durch riesige Glasscheiben unseren Mitarbeitern bei der Herstellung zuschauen können“, erklärt Elsholz.

Kunden können ihre eigenen Öle in Wittenhagen pressen

Zudem soll in wenigen Tagen ein weiteres Projekt startet. „Ich habe mir eine Ölpresse besorgt. Die Idee besteht darin, dass Leute beispielsweise mit Walnüssen zu uns kommen und aus diesen ihr eigenes Öl pressen. Dazu werden dann passende Flaschen bereitstehen und jeder kann diese dann mit einem individuellen Etikett versehen“, sagt er und schmunzelt: „Ja, Ideen habe ich genug und Stück für Stück setzen wir diese auch um.“

