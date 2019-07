Grimmen

Seit zehn Jahren sorgt Mario Goß im Grimmener Naturschwimmbad für einen sicheren Ablauf des Badebetriebes. „Die Stelle als Schwimmbadleiter wurde damals frei und da ich bereits zuvor den Nachweis zum Rettungsschwimmer gemacht hatte, war dies ein Glücksfall“, beschreibt er. Als leitender Rettungsschwimmer der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes hat Mario Goß im Grimmener Freibad inzwischen Hunderten Kindern das Schwimmen beigebracht. In der Trebelstadt dauert die Badesaison von Juni bis Ende August. Dann heißt es Augen auf am Beckenrand für den Grimmener. Mario Goß kümmert sich zudem um den Nachwuchs bei den Wasserrettern. In den vergangenen Jahren konnte er so, zahlreiche Junior-Retter ausbilden, die inzwischen sogar an den großen Stränden des Bundeslandes wachen. In der Winterzeit schwingt er in der Küche des Schwerbehindertenheims inVelgast den Kochlöffel.

Raik Mielke