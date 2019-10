Stralsund

Erst kam die Diagnose und dann ein großes schwarzes Loch. „Man hat so viele Gedanken und Fragen und es gibt so viel, das auf dich einstürzt“, sagt Iris Herrnbrodt. Abgesehen von den medizinischen Aspekten bedeutet eine Krebserkrankung für junge Menschen einen existenziellen Einschnitt in die gesamte Lebenssituat...