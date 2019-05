Grimmen

Oft kommt Walter Kahl (87) nicht nach Grimmen – aber wenn er kommt, dann ist es bestimmt zum Seniorensportfest des Landkreises, das jährlich einmal im Jahr in der Trebelstadt durchgeführt wird. In Chemnitz wurde der Senior geboren, besuchte dort auch die Grund- und die Oberschule. Als Kfz-Schlosser wurde er einst ausgebildet, studierte in Dresden Landmaschinentechnik und kam 1959 nach Barth zum Land-Maschinen-Bau. Von 1992 bis 1999 war Walter Kahl in einem Ingenieur-Büro tätig. Heute lebt der Senior mit seiner Frau in Prerow „Wir leben dort sehr gut, überhaupt ist es in Nordvorpommern sehr schön", meint Kahl. Sport bestimmte über Jahrzehnte sein Leben. Er war Vereinsvorsitzender und ist seit 1977 bis heute noch aktiver Übungsleiter, der gerne mit seiner Frau auch Rad fährt.

