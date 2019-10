Senior fährt ungebremst auf Pkw auf und landet im Gegenverkehr

Grimmen

Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Grimmen leicht verletzt. Der Einheimische fuhr mit seinem Pkw in der Tribseeser Straße gegen 16.43 Uhr ungebremst auf dem vor ihm fahrenden Wagen auf und geriet anschließend in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem weiteren Fahrzeug. An den beteiligten Pkw entstand ein Schaden von insgesamt circa 9000 Euro. Die Tribseeser Straße musste für rund 45 Minuten voll gesperrt werden.

Wie die Polizei informiert, war der 86-Jährige mit einem Pkw der Marke Ford und vor ihm ein 54-Jähriger mit einem Mazda in der Tribseeser Straße in Richtung Bahnübergang unterwegs. Dass der 54-Jährige beabsichtigte, in die Jahn-Straße abzubiegen und aufgrund des Gegenverkehrs seinen Wagen abbremste, bemerkte der 86-Jährige anscheinend zu spät. Er fuhr mit seinem Wagen ungebremst auf den Mazda auf, geriet in der Folge in den Gegenverkehr, wo er mit einem Nissan kollidierte.

Sowohl die Fahrerin des Nissans, eine 38-jährige Frau aus der Gemeinde Gransebieth, als auch der einheimische Mazda-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der Wagen des 86-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von Anja Krüger