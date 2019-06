Grimmen

Die Grundschule und Polytechnische Oberschule in Putbus besuchte Manfred Lange (65), der in Stralsund geboren wurde. In Grimmen erlernte er den Beruf eines Maschinen Grob-Keram-Facharbeiters. Viele Jahre arbeitete der heutige Senior im Grimmener Tagebau, war auch als Lokführer für den Anschlussbahn Tagebau-Verarbeitunsbetrieb tätig. Nach der Wende arbeitete Manfred Lange – Vater von zwei Kindern und drei Enkeln – im Gasleitungsbau. „Wir leben in Grimmen sehr gut. Das ist eine kleine saubere und gemütliche Stadt, und meine Enkelkinder sind für mich mehr als ein Hobby“, sagt der Senior. Seit vielen Jahren ist Manfred Lange aktiver Blutspender. 121 mal hat er schon unentgeltlich beim Deutschen Roten Kreuz gespendet. „Es gab für mich nie die Frage nach einer Bezahlung, wenn man anderen Menschen helfen kann", sagt Lange, der sich wünscht, dass die medizinische Versorgung in der Stadt besser wird und die GWG erhalten bleibt.

Walter Scholz