Senioren immer wieder Opfer von Betrügern

In den Seniorenbeiräten des Landkreises Vorpommern-Rügen setzen sich die Mitglieder für die älteren Mitbürger ein. In Zeiten von Enkeltricks und Gewinnspielversprechen ist auch der Schutz vor Kriminalität ein Thema für sie. Sie machen auf Präventionsprojekte aufmerksam. In Grimmen leistet der Seniorenbeirat mit „Senioren sicher ans Netz“ seinen Beitrag.