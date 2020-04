Riems

Der Greifswalder Medizinprofessor Friedrich Loeffler (1852 bis 1915) ist einer der Begründer der Virologie und beschrieb mit Paul Frosch als Erster das Maul- und Klauenseuche-Virus. Er entwickelte das erste Schutzserum gegen die hoch ansteckende Viruserkrankung von Klauentieren wie Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. Loeffler gründete 1910 das heute nach ihm benannte Institut auf dem Riems, der ersten virologischen Forschungsstätte der Welt. In der DDR wurden hier auch Vakzine für eine flächendeckende Impfung gegen die MKS produziert. Die Seuchenhygiene auf dem Riems war mangelhaft, in den 1970er-Jahren wurden viele MKS-Ausbrüche, vor allem in Schweinebeständen, auf die Impfstoffproduktion zurückgeführt.

Die Seuche kam nicht aus Polen

Als Ursache der Erkrankungen der Rinderbestände in Vorpommern 1982 wurden zunächst Fahrzeuge, Personen oder Luftströmungen aus Polen oder Dänemark angenommen. Das Ministerium für Staatssicherheit untersuchte die Vorfälle. Die Stasi kam zu dem Schluss, dass die MKS-Ausbrüche höchstwahrscheinlich auf das Loeffler-Institut zurückzuführen seien. Der zu DDR-Zeiten streng geheime Bericht vom 28. März ist in dem Buch „Das Friedrich-Loeffler-Institut 1910–2010 / 100 Jahre Forschung für die Tiergesundheit“ von Anette Hinz-Wessels und Jens Thiel abgedruckt.

Anzeige

Kein passender Impfstoff vorhanden

Demnach hatten die Riemser Ende Februar 150 Schweine mit einer 1981/82 produzierten Versuchsvakzine gegen den Erregersubtyp O1 geimpft. Am 3. und 4. März wurden diese Tiere mit aktiven Viren geimpft. Alle Schweine erkrankten, weil die Schutzimpfung unwirksam war. Der O1-Erreger gelangte über die Atemluft der Schweine wegen der unzureichenden Abluftfilterung oder Exkremente über das instabile Abwassersystem in den Bodden. Die Ausbruchsorte lagen in einem Halbkreis von 20 bis 40 Kilometer um die Insel. Eine Einschleppung aus Polen, wie zunächst vermutet, sei auszuschließen, so das MfS.

Weitere OZ+ Artikel

In einem hell erleuchteten Glaskasten werden 1961 Gewebekulturen von der technischen Assistentin Adelheid Intsteller umgepflanzt. Quelle: Burmeister/Zentralbild

Gegen O1 stand in der DDR kein wirksamer Impfstoff zur Verfügung. Nach Auskunft des damals amtierenden Greifswalder Amtstierarztes Gustav Seils wurde dieser dann aus der Sowjetunion eingeführt.

Die Stasi hielt es für erforderlich, dass Impfstoffversuche künftig mit maximal 20 Tieren und bei geeigneter Witterung durchgeführt würden. Bei den im März herrschenden Bedingungen gab es besonders häufig MKS-Ausbrüche. Ferner heißt es, dass die Versuchsdurchführung „in gesicherten wissenschaftlichen Einrichtungen der sozialistischen Länder“ geprüft werden könnte. Schnellstmöglich sollten die Anlagen mit der nötigen Abluftfilterung (Erhitzung zur Virentötung) ausgestattet werden.

Von Eckhard Oberdörfer