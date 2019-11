Vorpommern

Im Rahmen des Baltic-Manor-Projektes soll ein neuer, gemeinsamer Vermarktungsansatz für den Ostseeraum entwickelt werden. Dazu wird eine internationale Ausstellung an sieben Standorten in fünf Ländern etabliert, wie Jens Masuch von der GA-MA Consulting GmbH in Neetzow informierte. „Sie soll zur Erkundung ein...