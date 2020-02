Sieben Jahre SOS-Familienzentrum in Grimmen: Das erwartet die Besucher

Grimmen

Mit einem Kinderspielkreis hat alles angefangen. Es ist das erste Angebot gewesen, das das SOS-Familienzentrum in der Otto-Krahmann-Straße für Eltern und ihre kleinen Sprösslinge bereitgehalten hat. Mehr als sieben Jahre ist das her. Wenige Monate später, am 1. März 2013 ist die Einrichtung dann offiziell eröffnet worden.

Seitdem hat sich vieles getan in dem Gebäude, das einst die Regenbogenschule, eine Schule für behinderte Kinder, gewesen ist. Mittlerweile bietet das Haus ein Rundum-Sorglos-Paket für Familien – ist Beratungsstelle und auch Freizeitzentrum. Am Sonntag soll der siebte Geburtstag von 13 bis 17 Uhr unter anderem mit vielen Mitmachaktionen gefeiert werden.

Einst war es ein Traum einer einzigen Frau

Koordinatorin der Einrichtung ist Rita Claußen – von Beginn an. Vielmehr noch, auf ihre Initiative hin ist das SOS-Familienzentrum entstanden. Schon weit vor der Eröffnung hat sie davon geträumt, einen Anlaufpunkt für Kinder, Jugendliche und Eltern mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen, egal welcher Art, zu schaffen. Einen Ort, an dem sie immer ein offenes Ohr und Kontakt zu Menschen mit ähnlichen Anliegen finden.

Beratungsstelle und Freizeitzentrum in einem

Ihr Traum ist, auch mit Unterstützung ihrer Mitarbeiter, wahr geworden. „Mittlerweile haben wir ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut, dass wir für jedes Problem auf kurzem Wege einen Ansprechpartner haben“, sagt Rita Claußen stolz. Erst der im vergangenen Jahr gestartete Kinderwagentreff, ein Treffen für junge Eltern und deren Kleinkinder, zeigt, dass Rita Claußen und ihr Team den Nerv vieler Familien treffen.

Beim Kinderwagentreff haben die Eltern Gelegenheit, sich auszutauschen. Hier zeigt Franziska Foerster (r.) Nancy Teetzen (l.), wie ein Tragetuch gebunden wird. Hebamme Susan Gau (M.) steht mit Rat und Tat zur Seite. Quelle: Anja Krüger

Sowohl in Grimmen als auch in Ribnitz-Damgarten und in Barth wird dazu einmal wöchentlich eingeladen. „Fragen, für die beim Kinderarzt keine Zeit ist oder dort auch gar nicht besprochen werden, widmen wir uns bei diesen Treffen“, berichtet die Koordinatorin. Die Teilnehmerzahl spricht für sich: Insgesamt rund 120 Elternteile haben dieses Angebot bislang wahrgenommen.

Und das ist nur ein Angebot des SOS-Familienzentrums, dessen Türen von montags bis freitags Ratsuchenden offen stehen. Aber nicht nur ihnen. In einem Second-Hand-Shop gibt es tolle Kinderkleidung für jedes Alter zu günstigen Preisen sowie Spielzeug und Kinderbücher. Im Café „Eins“ kann bei gemütlicher Gesprächsatmosphäre Frühstück und auch selbst gebackener Kuchen genossen werden. Näh- und Keramikkurse sowie eine Patchwork-Gruppe bieten Kreativen eine Freizeitmöglichkeit. Und einmal im Monat verwandelt sich der Veranstaltungsraum in einen Kinosaal. Schulkinder aus Grimmen und Umgebung können an den Angeboten, wie kreatives Gestalten, dem Musikprojekt „Pop2Go“, Yoga und vielen anderen Aktivitäten teilnehmen.

Immer das Ohr bei den Eltern

„Unsere Einrichtung ist kontinuierlich gewachsen. Allen, die daran teilgehabt haben, bin ich unendlich dankbar“, sagt Rita Claußen. Unter anderem auch den Eltern, die das Haus belebt haben. „Mittlerweile kommen manche mit ihrem zweiten Kind und nutzen unsere Angebote“, erzählt sie. Den Grund für den guten Zulauf sieht sie hauptsächlich in einem Punkt. „Wir Mitarbeiter versuchen immer, mit dem Ohr bei den Eltern zu sein. Um zu wissen, wo Bedarf ist und um auf deren Wünsche eingehen zu können“, sagt sie.

Diätassistentin und Ernährungsberaterin Sandra Schätzchen (M.) gibt Kurse im SOS-Familienzentrum. Am Sonntag hält sie eine Auswahl an Broten und frischen Aufstrichen bereit. Quelle: Anja Krüger

So sei es auch zur Erweiterung des Angebotes im Café gekommen. „Immer wieder hörten wir, dass Eltern nicht so richtig wussten, wo sie die Geburtstage der Kinder feiern können. Diese Möglichkeit bieten wir nun seit dem vergangenen Jahr“, berichtet Rita Claußen. Und auch der Nachfrage nach den sogenannten Pekip-Kursen, eine Entwicklungsbegleitung für Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr, sind die Mitarbeiter mit ihrem Engagement nachgekommen. „Unsere Mitarbeiterin Andrea Dömer hat extra eine entsprechende Ausbildung absolviert“, informiert die Koordinatorin, die sich schon darauf freut, am Sonntag viele Gäste begrüßen zu können.

Von Trommelworkshop bis Puppentheater Am Sonntag von 13 bis 17 Uhr wird im SOS-Familienzentrum in Grimmen der siebte Geburtstag der Einrichtung mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Zahlreiche Mitmachaktionen erwarten die Gäste. Neben Führungen durch das Haus gibt es unter anderem einen Trommelworkshop, einen Hip-Hop-Schnupperkurs, einen Nähzirkel, eine Bastelstrecke und einen Indoor-Bewegungsspielplatz. Angebote der Einrichtung, wie beispielsweise das wellcome-Projekt, oder das Team „Familienhilfe“, werden von Mitarbeitern vorgestellt. Um 15 Uhr zeigt das Theater Phoebus das Puppentheaterstück „Wackelohr – Das Mäuseken“.

Von Anja Krüger