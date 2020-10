Siebenjährige Grimmenerin spielt seit drei Jahren Handball

Grimmen

Die Grimmenerin Friederika Köpke ist sieben Jahre alt und geht in die Friedrich-Wilhelm-Wander Schule. Seit sie vier Jahre alt ist, spielt sie beim städtischen Handballverein. Sie erzählt: „In den letzten drei Jahren habe ich schon ganz schön viel gelernt.“

Außerdem liebt die Grundschülerin das Baden im Meer. Die Leidenschaft zum Wasser lebt Friederika Köpke auch in ihrer Freizeit aus. Seit einem Jahr ist die Siebenjährige Mitglied in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in der Trebelstadt. „Ich wollte schwimmen lernen, aber durch das Corona-Virus fiel mein Schwimmtraining leider aus. Ich hoffe sehr, dass ich mein Seepferdchen vielleicht in diesem Winter machen darf“, erklärt sie.

Denn die Grundschülerin hat ein klares Ziel: „Im nächsten Sommer möchte ich endlich richtig in der Ostsee schwimmen dürfen und nicht nur im flachen Wasser planschen.“

Von Annelie Köpke