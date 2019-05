Grimmen

Was für ein Gaudium! Am vergangenen Sonntag wurde es richtig laut im Kultur- und Ausstellungszentrum der Kleintierzüchter im Grimmener Gartenweg. 33 Schreihälse gingen an den Start und stellten Ihr Können unter Beweis. Bis 8.45 Uhr hatten sich alle großen Hähne, Zwerghähne und die Hähne in der Kategorie Urzwerge angemeldet und ihre Startnummer erhalten. Eine Stunde lang hatten die Gefiederten Teilnehmer Zeit, Hahnenschreie von sich zu geben. Wie gewohnt haben die anwesenden Jurymitglieder gewissenhaft jeden Kräher gezählt, sodass nach 60 Minuten feststand, welcher Schreihals die größte Ausdauer hat. Anschließend wurden alle Kikerikis ausgezählt und die Sieger ermittelt.

Kopf-an-Kopf-Krähen bei den großen Hähnen

In der Kategorie „große Hähne“ gab es ein Kopf-an-Kopf-Krähen. Es gewann der Hahn von Ronny Jürgens mit 89 Kikerikis, dicht gefolgt von dem Hahn von Bernhard Husmann mit 85 und dem Hahn von Stefan Wehmeyer mit 83 Krähern. Bei den Zwerghühnern sicherte sich Fredy Lange mit seinen Hähnen, die 71 und 68 Mal krähten, den 1. und 2. Platz, gefolgt von Helmut Woytke. Sein Vogel brachte es auf 55 Kräher.

Mit 135 Krähern errang der Bartzwerg von Antje Hinz die Höchstleistung des Tages und den 1. Platz in der Kategorie Urzwerge, gefolgt von einem zweiten Hahn von Antje Hinz mit 107 Krähern. Den 3. Platz belegte der Hahn von Kerstin von Sperl, dieser krähte 72 Mal.

Bratpfanne für stummen Hahn

Unter den neun Hähnen, die überhaupt keinen wertbaren Ton von sich gaben, wurde einen symbolische Bratpfanne verlost. Diese gewann Harry Henning für seinen Hahn, der 60 Minuten lang still war.

Leon Pfister