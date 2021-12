Silvester-Feuerwerk in Vorpommern-Rügen: Hier ist Böllern verboten

Bergen

Kein Böllern, kein Knallen, kein bunt erleuchteter Himmel: Im Landkreis Vorpommern-Rügen wird es – wie im Rest von MV – zum bevorstehenden Jahreswechsel wieder ruhig bleiben – und dunkel. Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem die Landesregierung aufgrund der Corona-Krise ein Böllerverbot erlassen hat.

Der alljährliche Verkauf von Pyrotechnik ab dem 29. Dezember ist jedenfalls untersagt, ebenso wie alle öffentlich veranstalteten Feuerwerke. Geböllert werden darf nur auf privatem Grund und Boden. Doch der Satz „weiterhin ist die Nutzung von Pyrotechnik auf öffentlichen Plätzen, Straßen und Flächen, die von den zuständigen Behörden zu bestimmen sind, untersagt“, wie er in der Corona-Landesverordnung steht, stellt viele Menschen vor ein Rätsel.

Bußgelder bis zu 25 000 Euro möglich

„Es gilt ein generelles Feuerwerksverbot im öffentlichen Raum. Das ist Vorgabe vom Land. Außerhalb des eigenen Grundstücks darf also keine Rakete gezündet werden“, erklärt Sandra Lehmann, Sprecherin des Kreises Vorpommern-Rügen. Sie muss zugeben, dass die Formulierung in der Landesverordnung missverständlich ist. Was die Kommunen zusätzlich festlegen, sind sogenannte Verbotszonen, in denen auch auf privatem Grund nicht geböllert werden darf.

Das ist Silvester 2021 erlaubt Silvesterfeiern mit bis zu zehn Leuten sind gestattet – vorausgesetzt man ist geimpft oder genesen. Ungeimpfte dürfen sich maximal mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Kinder bis 14 Jahre zählen jeweils nicht dazu. Verboten ist der Verkauf von Pyrotechnik der Kategorie F2, zu der Silvesterknaller und Raketen gehören. Gekauft werden können hingegen Feuerwerke der Kategorie F1 , die Kinder ab zwölf Jahren benutzen dürfen – sogenannte Kinderfeuerwerke. Dazu zählen Eisfontänen, Wunderkerzen, bengalische Feuer, Tischfeuerwerke, Knallbonbons, Knallteufel, Feuerkreisel, Knallkraut, Gold- und Silberregen, Kinderfackeln, Bodenwirbel und Minivulkane. Feuerwerke in Nachbarländern, wie Dänemark oder Polen, zu kaufen und hier abzufeuern, ist grundsätzlich nicht verboten. Sie müssen geprüft und CE-zertifiziert, also mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet sein.

Diese Zonen habe es bereits vor Corona gegeben. „Dabei geht es vor allem um den Schutz von reetgedeckten Häusern“, informiert Kreissprecher Olaf Manzke. Jetziger Unterschied: Wer gegen die Auflagen verstößt, verstößt gegen die Coronaverordnung. Und das hat Auswirkungen auf die Höhe des Bußgeldes: „Ein Verst0ß kann 1000 bis 25 000 Euro kosten“, warnt Sandra Lehmann. Welche Plätze, Straßen und Strände zu diesem Jahreswechsel als Verbotszonen deklariert sind, hat der Kreis Vorpommern-Rügen am Donnerstag per Allgemeinverfügung bekannt gegeben.

Verbotszonen auf der Insel Hiddensee

Auf Hiddensee gibt es ein Teilverbot für die Ortsteile Grieben, Kloster, Vitte und Neuendorf: Hier darf das Feuerwerk nur gezündet werden, wenn es mindestens 180 Meter von einem reetgedeckten Haus entfernt ist. Gar nicht geböllert werden darf hingegen in den Naturschutz- und Nationalparkgebieten. Das betrifft unter anderem den gesamten Dornbusch, den alten und neuen Bessin, das Gebiet südlich der „Heiderose“ sowie das Gebiet südlich von Neuendorf mit den dazugehörigen Strandbereichen.

Böllerverbot auf der Insel Rügen

In der Stadt Sassnitz ist jegliche Art von Pyrotechnik lediglich auf dem Rügenplatz verboten. Die Gemeinde Binz verhängt hingegen weitreichendere Verbotszonen: Kein Böllern auf dem Kurplatz, dem Seebrückenvorplatz, im Park der Sinne, auf der Schmachterseepromenade und deren Vorplatz, in sämtlichen Stadien sowie auf Sport- und Spielplätzen. Zusätzlich betont die Gemeinde erneut, dass Feuerwerke auf allen öffentlichen Straßen und Wegen einschließlich des Ortsteils Prora untersagt sind. Hinzu kommen alle Strandflächen im Gemeindegebiet.

Auch Mönchgut-Granitz gibt als Verbotszone das gesamte Gemeindegebiet an. Dazu zählen das Ostseebad Göhren, Zirkow, Lancken-Granitz, die Ostseebäder Sellin, Baabe und Mönchgut sowie alle zugehörigen Ortsteile. Für die anderen Gemeinden auf der Insel gibt es keine Sonderregelungen, die dem Landkreis gemeldet worden sind.

Keine Sonder-Verbotszonen in Stralsund

Für Stralsund wird die Verfügung nicht konkreter. Laut Sprengstoffgesetz ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in der Hansestadt ohnehin kaum möglich, da es in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten ist. Dies ist zum größten Teil in der gesamten Stralsunder Altstadt und auf der Hafeninsel der Fall.

Verbotszonen in den Ämtern Recknitz-Trebeltal und Miltzow

Das Amt Recknitz-Trebeltal verbietet Feuerwerke auf sämtlichen öffentlichen kommunalen Plätzen, Flächen und Straßen in den Städten Bad Sülze und Triebsees sowie in den Gemeinden Deyelsdorf, Dettmannsdorf, Drechow, Eixen Grammendorf, Gransebieth, Hugoldsdorf und Lindholz – inklusive der Ortsteile. Das Amt Miltzow hingegen erlässt lediglich eine Verbotszone im gesamten Hafen von Stahlbrode.

Feuerwerksfreie Zonen in und um Barth

In Barth darf am Hafen, auf dem Marktplatz, dem Bahnhofsvorplatz und dem Parkplatz in der Nelkenstraße keine Pyrotechnik abgebrannt werden. Außerdem hat das Amt Barth Verbotszonen für die Bodden- und Strandabschnitte in Fuhlendorf, die Boddenabschnitte in Saal, den Hafen in Neuendorf, die Boddenabschnitte in Kenz-Küstrow sowie den Hafen in Dabitz festgelegt.

Böllerverbote auf dem Fischland-Darß-Zingst

Auf dem Fischland-Darß-Zingst sei das Böllern schon seit Jahren per Satzung geregelt, wie es vom Landkreis heißt. Lediglich das Ostseeheilbad Zingst ist konkret in der Allgemeinverfügung berücksichtigt: Hier sind der Hafen und die Strandflächen im gesamten Gemeindegebiet Sperrzonen.

Verbotszonen in Ribnitz-Damgarten

In der Stadt Ribnitz-Damgarten gelten die Bereiche um die Kirche – Am Markt und die Gänsestraße – als absolut feuerwerksfreie Zone. Hinzu kommen der Hafen von Ribnitz sowie die gesamte Hafenpromenade.

Einschränkungen für Feuerwerke in Grimmen

In der Stadt Grimmen ist das Böllern auf dem Marktplatz in der Altstadt verboten. Außerdem darf keine Pyrotechnik auf dem Vorplatz des Kulturhauses „Treffpunkt Europas“ (Heinrich-Heine-Straße) bis einschließlich des gegenüberliegenden Netto-Parkplatzes gezündet werden.

Von Feuerwerk wird abgeraten

Auch wenn das Abbrennen von Feuerwerken auf privaten Grundstücken prinzipiell gestattet ist, wird generell davon abgeraten, wie es vonseiten des Landes heißt. Grund ist die erhöhte Verletzungsgefahr. Die ohnehin durch die Pandemie belasteten Krankenhäuser sollen zum Jahreswechsel nicht zusätzlich belastet werden.

Von Maria Lentz