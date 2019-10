Sirenengeheul in Grimmen schützt Bauarbeiter

Grimmen

In Grimmen erschreckt zurzeit zwei Mal stündlich eine laute Sirene die Anwohner. Renate Buchholz aus Grimmen stellt stellvertretend die Frage: „Was ist das für ein Geräusch, das mich sogar nachts aus dem Schlaf reißt?“ Bis ins Wohngebiet Südwest sei das Signal, je nach Stand des Windes, deutlich zu hören.

Die Antwort kommt von Gisbert Gahler, einem Pressesprecher der Deutschen Bahn aus Berlin. „Vom 21. Oktober bis zum 9. November wird die eingleisige nichtelektrifizierte Anschlussstrecke Grimmen in Richtung Grimmen Schützenplatz umgebaut. Auf einer Strecke von 700 Metern werden die Gleise komplett ausgetauscht.“ Die Gleiserneuerung diene der Erhaltung der Verfügbarkeit und der Betriebssicherheit.

Sirene schützt vor schlimmen Unfällen

Etwa ein Dutzend Männer arbeiten aktuell auf den Schienen. Und da auf dem Nebengleis die Regionalzüge zwischen Stralsund und Neustrelitz weiterhin pendeln, der Zugverkehr nicht eingeschränkt, und der Abstand zwischen den beiden Gleisen sehr gering ist, werden die Gleisarbeiter vor jedem Zug gewarnt. Zwei Mal pro Stunde heult die lebenswichtige Signalanlage. „Ohne sie wären wir in absoluter Lebensgefahr“, sagt einer der Arbeiter.

Bereits 2013 wurden die Gleise eines ersten Abschnitts ausgewechselt. Nun ist der Abschnitt vom Bahnhof Grimmen, ab der letzten Weichenkreuzung mit dem Hauptgleis, in Richtung Schützenplatz dran.

Wenn das automatische Warnsystem (ATWS) ertönt, müssen die Arbeiter die Schienen verlassen und ihre Arbeit unterbrechen. Insgesamt sind drei dieser Warnsysteme hinter dem Bahnübergang Tribseeser Straße aufgestellt. Obwohl in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 4.30 Uhr keine Personenzüge durch Grimmen rollen, fahren aber sehr wohl Güter- und Bauzüge, somit schrillt die Sirene auch in der Nacht. „Unsere Arbeiter sind ebenfalls nachts auf der Baustelle fleißig“, so der Pressesprecher.

Das mechanische Stellwerk im Bahnhof Grimmen stamme übrigens aus dem Jahr 1913 und ist heutzutage nur noch selten zu finden. „Der Anteil der mechanischen Stellwerke am Gesamtbestand der DB Netz AG betrug im vergangenen Jahr noch 25 Prozent.“ Doch auch in Grimmen wird die historische Technik bald Geschichte sein. „Auf der Strecke zwischen Neubrandenburg und Stralsund soll die Modernisierung im nächsten Jahrzehnt erfolgen.“

Von Carolin Riemer

Von Carolin Riemer