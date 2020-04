So bereiten sich Schulen rund um Grimmen auf den Schulstart vor

Grimmen

Ab Montag sind die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet. Für die Schüler, die in diesem Schuljahr eine Abschlussprüfung ablegen, kehrt also wieder der Alltag ein. Genau heißt das, die zehnten Klassen an Regionalschulen und zwölften Klassen an Gymnasien sowie 13. Klassen an Abendgymnasien werden wieder zur Schule gehen.

Um Lehrer und Schüler vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, hat die Landesregierung Hygieneregeln für den Unterricht aufgestellt. Unter anderem soll der Abstand von 1,5 Metern zueinander gewahrt werden. Die Schulen in der Region treffen jedoch noch weitere Vorkehrungen.

Direktor des Grimmener Gymnasiums redet Klartext

Der Direktor des Gymnasiums in Grimmen sieht dem Schulstart skeptisch entgegen. Er befürchtet, dass Schüler zu einem „trojanischen Pferd“ werden könnten. Norbert Kasch leitet die Schule seit 1991 und fühlt sich mit den von der Landesregierung geforderten Hygiene-Maßgaben allein gelassen. „In den vergangenen Jahren wurden die Standards für Hygiene und Sauberkeit immer weiter nach unten reguliert. Wir sollten immer sparsamer werden und nun werden uns diese Defizite vermutlich auf die Füße fallen.“

Etliche Beratungen liegen hinter dem Direktor. Immerhin kehren ab Montag 56 angehende Abiturienten in die Schule zurück. Die Elftklässler folgen ab dem 4. Mai. Kasch bestellte weitere Seifenspender, damit auch die Waschbecken in den Klassenzimmern benutzt werden können, doch die Lieferung ist noch nicht eingetroffen. Die Toiletten seien hingegen gut mit Seifenspendern und Papierhandtüchern bestückt. Absperrungen und Piktogramme auf dem Boden der Schule sollen auf die Einhaltung des Mindestabstandes hinweisen.

Es fehle an der Schule an allem

Trotzdem fehle es seiner Meinung nach an allem, bemängelt der Schulleiter. „Reinigungspersonal. Schulbussen. Masken. Konzepten. Und Zeit. Mindestens sechs Lehrer gehören zur Risikogruppe und werden nicht unterrichten können. Wenn wir aber nur maximal 15 Schüler pro Klassenraum beschulen dürfen, brauche ich mehr Lehrer zur Betreuung und nicht weniger.“ Für die Konsultationen stehen einige Lehrer ihren Schülern nur am Telefon zur Verfügung.

Die Pausen sollen die Schüler ausschließlich außerhalb der Klassenräume verbringen. Außerdem wird der Schulschluss grundsätzlich spätestens nach der sechsten Stunde eingeläutet. „Doch wie soll es weitergehen? Was ist mit der feierlichen Zeugnis-Ausgabe? Bislang steht noch nicht einmal fest, wann es einen Nachschreibe-Termin für durchgefallene Abiturienten gibt, oder ob es wie üblich in diesem Jahr überhaupt einen Zweit-Korrektor geben wird. Der Abi-Ball wird vermutlich ausfallen. Das alles löst bei den Schülern Stress aus und sie tun mir leid.“

Grammendorf kann Schulstart der vierten Klassen gut bewältigen

„Wir sind eine kleine Schule auf dem Lande“, sagt Schulleiterin Annette Buck und blickt entspannt auf den 4. Mai. Dann werden in der Grundschule in Grammendorf 13 Viertklässler erwartet. „Diese können wir räumlich sehr verantwortungsvoll trennen“, meint die Schulleiterin. Größere Sorgen macht sich Annette Buck um das Lehrer-Personal.

„Wir haben viele ältere Kollegen, die zur Risikogruppe gehören. Wenn in einem nächsten Schritt weitere Klassen unterrichtet werden sollen, weiß ich nicht, ob ausreichend Lehrer zur Verfügung stehen. Wir sind insgesamt nur fünf Kollegen“, informiert sie. Die benötigten Hygiene-Standards kann die Schule erfüllen. „Es ist für alle eine völlig neue Situation – es gibt keine Erfahrungswerte. Dementsprechend lernen wir derzeit alle bestmöglich mit der Lage umzugehen“, betont die Schulleiterin.

Grundschule Süderholz kämpft mit Lehrermangel

„Das Hauptproblem wird sein, genug Lehrer vor Ort einsetzen zu können, um alle Schüler entsprechend der Auflagen betreuen zu können“, sagt Süderholz’ Bürgermeister Alexander Benkert. Die Gemeinde ist Träger einer Grundschule. Derzeit gibt es eine Notbetreuung an der Bildungseinrichtung für etwa 15 Schülerinnen und Schüler. „In der kommenden Woche haben dann wesentlich mehr Eltern Anspruch auf Notbetreuung. Wenn dann zusätzlich noch die vierten Klassen an die Schule kommen, steht man an der Schule vor dem Problem des Lehrermangels“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

Denn schließlich gilt es, neben den Notgruppen, auch die vierten Klassen in 15-köpfige Gruppe zu teilen. Bedeutet für die Grundschule in Kandelin: Die Viertklässler müssen in drei Gruppen geteilt werden, was wiederum drei Lehrkräfte fordert. Nur neun Lehrkräfte insgesamt arbeiten an der Grundschule Süderholz. Jedoch können nicht alle auch eingesetzt werden. „Einige gehören zu den Risikogruppen“, berichtet Benkert. Er kritisiert die Vorgehensweise des Landes. „Die Schulleiter werden mit der Umsetzung der Richtlinien allein gelassen“, sagt er. „Ganz abgesehen davon, dass es für die Rückkehr der Viertklässler an die Schule noch nicht mal eine entsprechende Allgemeinverfügung gibt“, fügt er hinzu.

Auch wenn diese noch nicht vorliege, in der kommenden Woche sollen schon mal einzelne Tische aus den Klassenräumen weichen und in der Sporthalle eingelagert werden, informiert Benkert. Und da tut sich das nächste Problem auf. Denn nicht nur der drohende Lehrermangel bereitet der Gemeinde und der Schulleitung Kopfzerbrechen, sondern auch die Platzkapazität. „ Notbetreuung und Viertklässler – damit ist unsere Schule, was den Platz angeht, dann schon ausgelastet“, sagt Benkert und meint: „Die Lockerung ist seitens der Landesregierung vielleicht nicht ganz durchdacht.“

Was die Hygienevorgaben betrifft, sei man aber gut vorbereitet. „Die Sanitärbereiche der Schule sind erst vor wenigen Jahren saniert worden. Papierhandtuchspender haben wir dort eh. Lediglich einige Seifenspender sind noch nachbestellt worden“, berichtet Benkert.

Regionalschule in Grimmen ist vorbereitet, Grundschulen arbeiten dran

Uta Zoth, bei der Grimmener Stadtverwaltung zuständig für die Regionalschule „ Robert Koch“ und die Grundschulen „ Friedrich Wilhelm Wander“ und „Dr. Theodor Neubauer“, ist ebenso ein klein wenig ratlos, wie die Umsetzung an den Schulen der Stadt vonstattengehen soll. „Auf die kommende Woche, wenn die Zehntklässler wieder in die Regionalschule kommen, sind wir erstmals vorbereitet – werden alle Auflagen erfüllen“, berichtet die Verwaltungsmitarbeiterin. Auch die Notbetreuung sei gewährleistet. Etwas skeptischer guckt sie auf die darauffolgende Woche, wenn auch die Neuntklässler dann wieder an der Schule unterrichtet werden sollen. „Dann könnte es problematisch werden, auch genug Lehrkräfte an der Schule zu haben“, berichtet sie.

Generell werden seitens der Stadt und der Schulen alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um die Gefahr einer Ansteckung mit Covid-19 untereinander so gering wie möglich zu halten“, sagt sie. Dies sei auch Gegenstand einer Beratung von Schulleiterinnen und ihr gewesen. „Zum Teil müssen wir nur noch Papierhandtuchspender aufrüsten und die Seifenvorräte kontrollieren“, informiert sie.

Sundhagen ist ausgestattet

Die Schulleiter sagen, was sie brauchen und Thomas Rackow, im Miltzower Verwaltungsamt unter anderen für die Schulen verantwortlich, organisiert. „So ist der Plan, und es funktioniert weitestgehend gut“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter. In der Gemeinde Sundhagen geht am Montag der Unterricht für die eine 10. in der Regionalen Schule Reinberg wieder los, eine Woche später starten die drei 4. Klassen an den Grundschulen in Horst, Brandshagen und Abtshagen.

Drei Schulen gibt es in der Gemeinde Sundhagen. Quelle: OZ-Grafik

Reinigungsmittel und Flächendesinfektionsmittel galt es zu besorgen. Auch Mund-Nasen-Schutzmasken stellt die Gemeinde als Schulträger in einem gewissen Kontingent bereit, auch wenn sie eigentlich dafür nicht zuständig sei. Normalerweise sollen die Kinder die Masken von zu Hause mitbringen, sagt er. „Alles, was ich haben wollte, habe ich aus Stralsunder Apotheken bekommen“, sagt er.

Thomas Rackow weiß auch, dass in den Schulen derzeit Klassenräume umgeräumt werden, um die notwendigen Mindestabstände von 1,50 Meter einzuhalten. „Das hängt aber auch von der Klassengröße ab“, sagt er. In Reinberg beispielsweise besuchen lediglich 18 Mädchen und Jungen die Abschlussklasse. Die brauche dann nur einmal geteilt werden, Unterricht in Schichten ist nicht notwendig. Die Eltern werden noch vor dem Wiederstart informiert. Jeweils acht bis neun Kinder oder Jugendliche sollen in einer Gruppe lernen. Auch in Horst gibt es damit also kein Problem. Die vierte Klasse ist mit 16 Schülern ebenfalls sehr klein. In Brandshagen lernen in der Grundschulabschlussklasse etwa 25 Schüler.

Problematischer sieht Thomas Rackow, wenn jetzt die Notfallbetreuung erweitert wird. Beispielsweise gehören von den vier Lehrern in der Kleinen Grundschule Horst zwei zur Risikogruppe. Bei einer Klassenteilung und der Notfallbetreuung reichen die Lehrer nicht mehr, wenn nur die 4. Klassen wieder in der Schule lernen.

Von Almut Jaekel, Anja Krüger, Raik Mielke und Carolin Riemer