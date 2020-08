So besonders war die Jugendweihe trotz Corona in Grimmen

Grimmen

In einem besonderen Jahr wird auch die Jugendweihe zu etwas ganz Besonderem: Vieles ist an diesem Sonnabendnachmittag im Grimmener Kulturhaus „ Treffpunkt Europa“ anders. Aber die Aufregung der Jugendlichen aus dem hiesigen Gymnasium bleibt während der feierlichen Zeremonie erhalten.

80 Jugendliche in vier Durchgängen

In vier Durchgängen werden an diesem Wochenende insgesamt 80 Jugendliche in die Welt der Erwachsenen aufgenommen. Am kommenden Sonnabend folgen in der Trebelstadt weitere 41 in zwei Durchgängen. Die Corona-Pandemie ist eine Herausforderung für die Veranstalter des Jugendweihevereins „Vorpommern-Rügen“. Michaela Block organisierte in diesem Jahr 27 anstatt 13 Feierstunden- teilweise fanden und finden sie in verschiedenen Städten parallel statt. Hygiene-Regeln und Abstände müssen eingehalten werden. Jedes Familienmitglied muss seine Anschrift und die Telefonnummer hinterlassen und einen Mund- und Nasenschutz beim Gang in den Festsaal tragen. Am Eingang desinfizieren sich die Gäste ihre Hände. Corona macht aus der Jugendweihe wahrlich etwas Besonderes.

Feierlich trotz strengen Regeln

Dem feierlichen Charakter tun die Vorschriften jedoch keinen Abbruch. Der Jugendweiheverein scheute keine Kosten und Mühen und spendiert jedem jungen Erwachsenen ein Paar weiße Handschuhe. „Es ist und bleibt eine Weihe. Wir möchten einfach nicht auf das Überreichen der Urkunde, Blume und den Händedruck verzichten“, erklärt Michaela Block. Sie setzte alles daran, dass die Jugendweihe noch im Sommer stattfindet. „Im Herbst oder Winter hätte es zu sehr mit der Tradition gebrochen.“ Auf der Bühne müssen die Jugendlichen zwar den Abstand einhalten, aber keine Masken tragen.

Vor dem Kulturhaus geraten die Hauptakteure des Tages in einen kurzen Regenschauer. Elana Lehmann, Lilly Kussin und Vivien Phan schützen ihre Frisuren mit einem rosafarbenen Tuch. Lachend betreten sie das Foyer. Simone Zaepernick-Risch, Mitglied des Jugendweihevereins, verteilt derweil die weißen Handschuhe. Dann folgt eine weitere Besonderheit. Michaela Block und Kathrin Scholz bringen den Jugendlichen ein langes, rotes Seil. „Es ist der rote Faden des Lebens“, erklärt Michaela Block und ergänzt: „Außerdem können wir so den Abstand zwischen den Jugendlichen kontrollieren.“

Neue Sitzordnung und viele Tränen

Unter dem Lied „Oft gefragt“ von AnnenMayKantereit, gesungen vom Duo „Null Ouvert“, ziehen die Jugendlichen in den Saal. Sie halten sich mit Abstand am roten Faden des Lebens fest. Rosafarbene Kleider, dunkelblaue Anzüge – die jungen Erwachsenen haben sich für den besonderen Tag auch besonders schön gemacht. Doch während die Jugendlichen in anderen Jahren zusammen in den ersten Reihen vor der Bühne Platz nehmen, müssen sie im Corona-Jahr bei ihren Familien sitzen.

„Ihr seid der besonderste Jahrgang. Ich kenne niemanden, der im August seine Jugendweihe feiern durfte“, begrüßt Michaela Block, die hinter dem Rednerpult auf der Bühne nun ein Visier vor dem Gesicht trägt. Über die Lautsprecher wird der Herzschlag eines Neugeborenen eingespielt. „Liebe Eltern, vor 14 oder 15 Jahren hörten Sie dieses Geräusch zum ersten Mal.“ Michaela Block rührt vor allem einige Mütter mit diesem Satz zu Tränen.

„Seid mutig, kreativ und respektvoll“

Festredner Georg Günther, Landesvorsitzender der Jungen Union, ermutigt die Jugendlichen, ihren eigenen Zeitgeist zu leben und stets mutig, kreativ und respektvoll zu bleiben. Nach einer Tanzeinlage von Colin Riske und Saskia Wehmeier vom Tanzsportclub „Blau-Weiß Stralsund“ werden die Urkunden und Blumen überreicht. Die Band „Null Ouvert“, die aus Sängerin und Gitarristin Laura Hamann und Saxofonist und Sänger Hermann Busse besteht, spielen „Everything“ von Michael Bublé und die Jugendlichen erheben sich und verlassen den Saal. Ein besonderer Tag in einer besonderen Zeit findet sein würdiges Ende.

Von Carolin Riemer