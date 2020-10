Stralsund

Es ist die Zeit der Kastanien, Pilze und vor allem des Genießens der goldgelben Blätterpracht. Stetig verändert der Mischwald gegenwärtig seine Farben. Wenn einige Baumarten – beispielsweise die Eschen – ihr Blätterkleid abgelegt haben, fangen die anderen – zum Beispiel die Eichen – erst an, den Herbst an sich heranzulassen. Besonders eindrucksvoll ist der Ahorn. Er beginnt mit tiefem Rot, um in leuchtendes Gelb überzugehen.

Heilgeistkirche in magischen Farben

Magisch sind die bunten Blätter, die derzeit die Stralsunder Heilgeistkirche verzieren. Die Farbverläufe beginnen bei Grün, wechseln schnell in ein strahlendes Gelb, bis die Blätter ein kräftiges Rot erreichen. „Wenn man derzeit an der Kirche vorbei geht, sieht sie immer anders aus. Aber immer wunderschön“, erfreut sich Maria Becker an den bunten Herbstfarben.

In Grimmen bekommen auch die Bewohner des Heimattierparkes den Herbst zu spüren. Die Mitarbeiter haben nahezu alle Volieren und Gehege herbstlich geschmückt.

Alleen tragen rot-bunte Dächer

Auf der Insel Rügen geht Auto- und Radfahrern das Herz auf: Die für die Insel so prägenden Alleen haben ihre Farbe verändert. Aus den grünen Tunneln sind rot-bunte Dächer geworden, welche die Durchfahrt zu einem wunderschönen Farbenspiel werden lassen.

Ein paar Wochen noch können Spaziergänger hier und überall die bunte Blätterpracht genießen. Ab Mitte November dann sind die Bäume kahl.

Kommen und Gehen

Das morgendliche Vogelgezwitscher ist bereits verstummt. Viele Vögel sind schon weg, haben den langen Weg nach Süden angetreten. Dafür sind andere gekommen. Zu ihnen zählen die Kraniche, die sich in Vorpommern stärken für die Weiterreise. Wo man die Vögel am besten beobachten kann, ist unter anderem im Kranichzentrum Groß Mohrdorf bei Stralsund zu erfahren.

Die dunkle Jahreszeit steht mit Nebelschwaden vor der Tür und will sich all das Farbenfrohe holen. Doch bevor es soweit ist, haben sich OZ-Mitarbeiter und Leser auf den Weg gemacht, um den Zauber des Herbstes in der Region fotografisch einzufangen.

Von Detlef Lübcke