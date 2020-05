Kostenlos bis 13:08 Uhr So ehrt das DRK Blutspender in Grimmen in Zeiten der Corona-Krise

Jährlich sagt der DRK-Kreisverband Nordvorpommern Blutspendern Danke – mit einem kleinen Empfang, entsprechenden Ehrennadeln und Geschenken. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Ehrung nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Auszeichnungen für besonders eifrige Blutspender gibt es aber dennoch.