So erlebte ein Dachdecker aus Kirch Baggendorf die Corona-Zeit

Als Michael Raabe im Mai des vergangenen Jahres beschloss, seine eigene Firma zu gründen, konnte der Dachdecker-Meister natürlich nicht ahnen, dass 2020 von einer Pandemie geprägt sein wird. Der damals 36-Jährige hatte trotzdem Bauchschmerzen, von nun an hatte er die Verantwortung für vier Angestellte und deren Familien zu übernehmen. Doch er traute sich. „Weil ich vorankommen wollte und Stillstand nicht mag“, erklärt er seine Entscheidung.

Kirch Baggendorf: ein kleines Handwerker-Dorf

In den Hallen Kirch Baggendorfs, in denen einst der Schwiegervater seiner Schwester, Fred Lenter, einen Handwerksbetrieb führte, zog der Vater einer Tochter mit seinem „Dachdecker Meisterbetrieb Raabe“ ein. „Dass es so viele Handwerksbetriebe in dem kleinen Kirch Baggendorf gibt, war mir bis dahin gar nicht bewusst. Es ist ein richtiges kleines Handwerker-Dorf“, sagt Raabe, der mit seiner Lebensgefährtin und der Tochter in Stralsund lebt.

Doch die Firmen kommen sich nicht in die Quere. Es sind genug Aufträge für alle da. Michael Raabe beschreibt die Auftragslage von Handwerksbetrieben als Sinuskurve. „Aus Angestelltensicht habe ich beobachtet, dass sich die Auftragslage etwa alle sieben Jahre ändert – mal steigt sie, dann sinkt sie wieder.“ Doch seit 2005 sei das nicht mehr der Fall gewesen. „Seitdem steigt sie nur noch. Die Auftragsbücher sind gefüllt.“ Doch dann brach die Corona-Pandemie im Frühjahr über die Welt herein.

Durch Corona verschoben sich Termine

„Die Menschen wurden vorsichtig und verschoben bereits vereinbarte Aufträge nach hinten“, sagt der Meister, dessen Firma ein Innungsbetrieb ist. Doch die Vorsicht währte nicht lange unter den Auftraggebern. „Nach fünf bis sechs Wochen hatte sie sich soweit gelegt, dass wir wieder planmäßig unsere Aufträge erfüllen konnten.“ Raabe hat seine Entscheidung zur Selbstständigkeit nicht bereut. Er sagt aber auch: „Man arbeitet wirklich selbst und ständig. Es sieht nur niemand, wenn ich noch bis Mitternacht am Rechner sitze.“

Doch wie wird es, wenn die Infektionszahlen nun wieder steigen und die Politiker sagen, dass es nicht mehr fünf vor zwölf, sondern bereits um zwölf ist. Michael Raabe traut sich kaum, eine Prognose abzuliefern. Die Erfahrung fehlt. Eine Pandemie hat der 37-Jährige genau wie alle anderen noch nie mitgemacht. Zurzeit spürt er noch keinen Rückgang der Aufträge.

Rund um Grimmen wird viel gebaut

Der Dachdeckermeister arbeitet hauptsächlich auf den Dörfern zwischen Grimmen und Stralsund in einem Radius von 40 Kilometern rund um Kirch Baggendorf. Zu 95 Prozent hat er private Kunden. Viele junge Familien, die sich auf dem Land ein altes Haus gekauft haben und es nun renovieren lassen, so sieht seine Stammkundschaft aus. „Man könnte es fast als Bauboom betrachten und das, obwohl die Immobilienpreise zurzeit sehr hoch sind.“

Mit 16 Jahren begann der Stralsunder seine Ausbildung zum Dachdecker in Steinhagen und verließ den Betrieb bis zur eigenen Firmengründung auch nicht. Die korrekte Bezeichnung seines Berufs lautet übrigens Dach-, Wand- und Abdichtungstechniker. Im Jahr 2011 erwarb Michael Raabe seinen Meistertitel. „Der nächste Schritt war dann die Selbstständigkeit.“ Aber der 37-Jährige möchte „kleine Brezeln backen“ und sich nicht übernehmen. Lehrlinge möchte er in Zukunft ausbilden und vielleicht auch den einen oder anderen weiteren Kollegen einstellen. „Aber erst einmal müssen wir alle heil aus der Corona-Krise kommen.“

Von einem Dach ist er übrigens noch nie gefallen. Das komme in seiner Branche seltener vor, als der Laie vielleicht denkt. „Viel öfter passieren Unfälle mit der Leiter, wenn man nur mal schnell was reparieren möchte.“

