So feierte die Volkssolidarität Muttertag nach Corona-Regeln

Grimmen

Die Volkssolidarität Grimmen richtet jedes Jahr in ihrem Haus für betreutes Wohnen mit integrierter Tagespflege im Innenring anlässlich des Muttertages eine Veranstaltung aus. Bei Speis und Trank lassen sich für gewöhnlich über einhundert Gäste den ganzen Tag verwöhnen. Viele Auftritte von Schlagerduos bis hin zu Darbietungen von Shantychören verbreiten an diesem Tag immer gute Stimmung.

Die Corona-Pandemie macht dies in diesem Jahr unmöglich. Aber zumindest ein klein wenig dieser Tradition haben die Bewohner des Hauses genießen können. Denn die Grimmener Blasmusik, die seit den 1990-iger Jahren ein fester Bestandteil dieser launigen Veranstaltung zu Ehren aller Mütter, ist, erfreute sie mit einem Hofkonzert.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Singen, schunkeln und lachen: Jeder für sich und doch irgendwie gemeinsam

„Wir haben uns sehr gefreut, dass die Mitglieder der Grimmener Blasmusik mit der Bitte an uns herangetreten sind, wenigstens unsere Bewohner im Haus von Weitem mit ein paar Liedern erfreuen zu dürfen, da doch gerade die ältere Generation sehr unter den Kontaktverboten in dieser Zeit leidet", sagt Anke Schmekel, Hausdame der Einrichtung.

Als dann am Sonntag die ersten Töne auf dem Parkplatz der Volkssolidarität zu hören sind, füllen sich schnell die Balkone und Terrassen. Es wird gelacht, gesungen und geschunkelt. Aber auch aus den Wohnhäusern in der Nachbarschaft schauen viele Menschen vom offenen Fenster aus zu. Ein kleines Signal, welches etwas Zuversicht in diesen Tagen versprühen soll. „Wir freuen uns sehr, dass die Grimmener Blasmusik uns auch jetzt die Treue hält, und uns diese große Freude bereitet hat. Ich danke vielmals, auch im Namen unserer Mieter, für dieses Engagement“, sagt Anke Schmekel.

Nach zweimonatiger Probenpause: Musikerinnen und Musiker genießen das Konzert

Die Musikerinnen und Musiker um den musikalischen Leiter Hans-Joachim Praeckel haben selbst ganze zwei Monate nicht proben können. Auch sie genossen es in vollen Zügen, den Leuten das Ständchen geben zu können.

Ein Video dieses kleinen Konzertes ist im Internet auf www.facebook.com/grimmenerblasmusik/ zu sehen.

Lesen Sie auch:

Von OZ/ Volkssolidarität Grimmen