Stralsund

Nach der auf dem Kreistag am Montagabend bekannt gewordenen umstrittenen Vorab-Impfung von Stefan Kerth (SPD) hat sich der Landrat am Donnerstag in einer E-Mail an die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages Vorpommern-Rügen noch einmal schriftlich erklärt. Er habe vor dem Hintergrund der medialen Berichterstattung hinterfragt, ob und – wenn ja – in welchem Umfang Restdosen an Personen außerhalb der Impfreihenfolge, insbesondere an Angehörige der Kreisverwaltung, vergeben worden sind.

Landrat Stefan Kerth Quelle: Kreisverwaltung

Kerth spricht in dem Schreiben davon, dass in den ersten Wochen des stationären Impfens nach dem 12. Januar einige Abläufe in Rückblick regelrecht chaotisch gewesen seien. Der Landrat bezieht sich dabei auf technische Probleme mit dem Terminierungstool des Landes, die dazu geführt haben, dass das Stralsunder Impfzentrum in den ersten beiden Tagen nicht über die zentrale Terminvergabe gebucht werden konnte.

Zudem habe es in der Anfangszeit keinen verbindlichen Leitfaden gegeben, wie mit Restdosen umzugehen sei, wenn keine Impflinge gemäß der Priorisierung erreichbar wären. Um drohendem Verfall von zu viel aufgezogenem bzw. der Tiefkühlung entnommenen Impfstoffs zu vermeiden, hätten die Mitarbeiter des Impfzentrums Impfungen von Personen außerhalb der Prioritätengruppen organisiert. Die sei in aufrichtiger Überzeugung für den verantwortungsvollen Umgang mit dieser wertvollen Ressource geschehen.

Notärzte, Ehrenamtler sowie Bundeswehrhelfer kontaktiert

Stefan Kerth schreibt dazu: „Im Ergebnis der Auswertungsgespräche bin ich sicher, dass Impfstoff nur dann außerhalb der regulären Terminierung verteilt wurde, wenn er andernfalls zum Ende der Woche verfallen wäre.“ Er verweist darauf, dass für diese Impfungen zuerst kurzfristig verfügbare Personen, die selbst in Corona-Testungen oder operativ ins Impfen eingebunden sind, kontaktiert worden seien. Telefoniert wurde mit Notärzten und Sanitätern sowie Helfern aus dem Ehrenamt. Unter diesen Personen waren auch in diese Strukturen eingebundene Mitarbeitende des Landkreises sowie zahlreiche Angehörige der Bundeswehr, die die Arbeit des Kreises bei Testungen und in mobilen Abstrichteams und im Impfzentrum selbst unterstützen.

Mitarbeiter geimpft, die nicht zur Corona-Bekämpfung eingesetzt waren

Der Landrat stellt jedoch fest, dass Verwaltungsmitarbeiter geimpft worden sind, die nicht operativ in die Corona-Bekämpfung eingebunden sind. Dies sei unter dem Vorzeichen des nicht auszuschließenden Verfalls von Impfstoff und nicht in Größenordnungen geschehen. Kerth betont: „Ebenso wenig waren solche Impfungen durch die Vorteilsverschaffung einer vorzeitigen Immunisierung motiviert. Sie waren vielmehr das letzte Mittel, wenn Impfstoff andernfalls verfallen wäre.“

Als Lehren aus den „chaotischen“ Anfangstagen des Impfens nennt Kerth, die Erstellung einer Prioritätenliste für die Vergabe von Restdosen, nach der jetzt geimpft werde. Ferner wurde die Struktur des Impfzentrums verstärkt. Dem organisatorischen Leiter des Zentrums steht nun ein ärztlicher Leiter zur Seite, der die Prioritätenlisten für die Verteilung der Restdosen aktualisiert und nach Dringlichkeit ordnet.

Keine rechtlichen Konsquenzen

Stefan Kerth macht deutlich, dass die aufgetretenen Fehler ihre Ursache weder in Verantwortungslosigkeit noch in Unredlichkeit beteiligter Personen gehabt haben. „Derartig lautende Vorwürfe weise ich für jeden Einzelnen sehr entschieden zurück, so der Landrat. Arbeitsrechtliche Konsequenzen habe es nicht gegeben.

Rechtliche Konsequenzen wird es auch für Stefan Kerth selbst nicht geben. Die Staatsanwaltschaft Stralsund teilte am Donnerstag mit, dass ihre Prüfungen keinen Anfangsverdacht für eine Straftat ergeben haben und es daher keine Ermittlungen geben werde

Von OZ